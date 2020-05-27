Венедіктова грає партію, яку їй дали, – директор Інтерфакс-Україна

Про протистояння генпрокурорки Ірини Венедіктової та САП, штурм ДБР музею Гончара та чи вплине справа з картинами на рейтинг Петра Порошенка – в ефірі 24 каналу у програмі "Що це було?" розповів директор видання Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко.

Про конфлікт Ірини Венедіктової з САП

В ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі Олександр Мартиненко відзначив, що в цієї влади, зокрема, в президента, уряду і парламентської частини є одна проблема, яку якимось чином намагаються вирішити. "У них немає яскравих людей: на рівні виконавців, функціонерів. Немає яскравих лідерів", – наголосив він.

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За його словами, на цьому фоні генеральна прокурорка яскраво себе проявляє. Вона активна, виходить в соціальні мережі і чітко говорить, дивлячись в очі громадянам і корупціонерам. Тобто, в публічному плані Венедіктова виграє.

Команда розуміє, що не може Зеленський витягти все за всіх. Тому команді потрібні яскраві лідери. На думку журналіста, поки що це не є самостійна гра Венедіктової. Це така партія, яку їй дали і вона грає.



Ірина Венедіктова / Фото з офіційної сторінки Верховної Ради

Втім директор Інтерфакс-Україна зауважив, що генеральний прокурор – це людина, від якої потрібні результати, зокрема, і щодо кримінальних справ. І додав, що, імовірно, боротьба генпрокурорки з іншими органами буде продовжуватися: з САП, НАБУ.

Але людей цікавлять не розбірки між органами. Свого часу були розбірки між НАБУ й СБУ, САП і Генпрокуратурою.

Для телеглядача це нормальна ситуація, але не для правоохоронної системи України. Вони мають працювати злагоджено і на результат,

– зазначив Олександр Мартиненко.

Він пояснив, що концепція конкуренції правоохоронних органів дуже довго є домінуючою в Україні. Однак журналіст не розуміє, для чого тут конкуренція, якщо вони повинні працювати в межах своїх повноважень і співпрацюючи разом. Зокрема, мають давати результат у вигляді посадок чи рішень суду.

Що відомо про протистояння Венедіктової та САПУ мережі з'явилося відео, на якому генпрокурорка Ірина Венедіктова звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у бездіяльності. Зокрема, вона перерахувала низку справ, серед яких самовільне захоплення землі у Пущі-Водиці ексзаступником генпрокурора Ренатом Кузьміним, провадження щодо розкрадання грошей на виконанні державного оборонного замовлення, відсутність рішень щодо високопосадовців режиму Віктора Януковича.



Прокурори САП відреагували на звинувачення Венедіктової, і у фейсбуці опублікували відкритий лист, в якому категорично не погодилися з висловлюваннями генпрокурорки.

Про зміну правоохоронної системи

За словами директора Інтерфакс-Україна, ні керівництво прокуратури, ні Офіс Президента, ні самого президента не влаштовує така структура правоохоронних органів, яка склалась за останні роки

Тому восени в Україні можуть відбутись значні зміни у правоохоронній системі. Зокрема, йдеться про звільнення керівників НАБУ, САП, а згодом, ймовірно, навіть МВС. ВІн відзначив, що свої повноваження може скласти керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Також, на думку Олександра Мартиненка, звільнять і керівника НАБУ Артема Ситника, а на його місце призначать іншу людину.



Олександр Мартиненко / Фото "Главком"

Крім цього, журналіст пояснив, що для міжнародних партнерів існування НАБУ – це так звана червона лінія. Для європейської спільноти це той інститут, який був створений не тільки в Україні. Тому дуже важливо, щоб в Україні був незалежний слідчий орган.

Про штурм музею Гончара

Олександр Мартиненко припускає, що Петро Порошенко міг знати, що до нього планують візит слідчі ДБР, відтак вирішив переграти ситуацію та відкрити виставку картин.

Це той випадок, коли Петро Олексійович і його люди переграли ДБР в цій грі. Розумію, що хтось зі знайомих, друзів чи колишніх підлеглих повідомив, що це планується. Імовірно, слідчі планували заїзд до нього додому

– пояснив журналіст.,

На його думку, після повідомлення була обрана тактика вивезти слідчих у таке публічне місце як музей і удати, ніби відбувається показ картин людям. Журналіст вважає, що це був вдалий хід з точки зору Порошенка. І ця історія може сприяти підвищенню рейтингу політика.

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Чому ДБР штурмували музей Гончара?ДБР викликало п'ятого президента Петра Порошенка на допит як свідка. Справа стосується 43 картин всесвітньо відомих художників, які контрабандою вивезли за кордон. За даними ЗМІ, ці картини нібито зберігаються на віллі Петра Порошенка в Іспанії.



Після того, як Порошенко не приїхав на допит у ДБР, слідчі вирішили приїхати у музей Івана Гончара, де він презентував колекцію картин.



Відтак ДБР штурмувало музей Гончара, і спецпризначенці увірвались до будівлі, зламавши двері.

Про ймовірну відставку Авакова

Олександр Мартиненко розповів, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков піде у відставку лише за власним бажанням. І зауважив, що в нього зараз дуже значний вплив, тому за те, щоб він пішов з посади, навряд чи проголосують.

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