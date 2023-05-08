Показали первые недели оккупации Мариуполя: Малолетка и Чернов получили Пулитцеровскую премию

В США 8 мая прошла церемония вручения Пулитцеровской премии. Среди других ее получили украинский фотограф, видеожурналист и продюсер. Речь идет о Евгении Малолетке, Мстиславе Чернове, а также Василисе Степаненко.

Об их награждении сообщили в пресс-службе Пулитцеровской премии. Узнайте, благодаря каким фотографиям и видео они получили отличие.

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Наградили за сотрудничество с Associated Press

Малолетка и Чернов получили Пулитцеровскую премию за сотрудничество с изданием Associated Press из США. В частности, отметили их фото- и видеорепортажи из Мариуполя, которые облетели весь мир. Один из них – из роддома после сброса на него авиабомбы 9 марта.

Заметим, что Евгений Малолетка, а также видеожурналист Мстислав Чернов и продюсер Василиса Степаненко более 2 недель работали в Мариуполе, когда он был уже оккупирован. В то время они являлись единственными представителями западных СМИ в городе.

Добавим, что в декабре 2023 года Евгений Малолетка, работающий на Associated Press, по версии британской газеты The Guardian стал фотографом года.

Также Мстислав Чернов и Евгений Малолетка в 2022 году стали лауреатами премии имени Георгия Гонгадзе.

Документальный фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова в январе 2023 получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

А уже в марте 2023 Мстислав Чернов и Василиса Степаненко стали победителями еще одной премии. Речь идет о Royal Television Society.

Кроме того, Пулитцеровскую премию получила Лори Хиннант. Последняя работала в Северной Африке и Ираке и занималась документированием "незарегистрированных смертей тысяч мигрантов по всему миру".

Победителей, получавших в 2023 году престижную премию, награждали в Колумбийском университете.

Старшая вице-президент и исполнительный директор AP Джули Пейс прокомментировала награду. Она отметила, что журналисты издания в Украине на протяжении войны выполняли смелую и важную работу. Они занимались освещением, в частности, человеческих жертв кровопролитной войны России против нашего государства.

От развенчания российской дезинформации до содействия созданию гуманитарного коридора, их работа была невероятной общественной услугой, и мы так рады, что она была отмечена Пулитцеровской комиссией,

– отметила она.