С 1 августа для легковушек откроют "Краковец" на границе с Польшей

Легковые автомобили будут пропускать через пункт пропуска "Краковец" с 1 августа. В Госпогранслужбе попросили принять к сведению это водителей, которые будут ехать в Польшу.

Ранее в "Краковце" увеличили количество полос для грузовиков. Стартует пропуск легковых автомобилей с 8:00 утра понедельника, 1 августа.

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Пропуск стартует с утра 1 августа

О начале пропуска сообщат дополнительно. В Госпогранслужбе подчеркнули, что работы по обустройству пассажирского терминала в направлении выезда из Украины уже завершили.

Следует отметить, что работы по обустройству терминала для оформления автобусов еще продолжаются. О возобновлении движения для автобусов сообщат дополнительно,

– сказал представитель пограничной службы "Краковец" Сергей Веретельник.

Ранее пограничники говорили, что на легковом терминале устанавливают накрытие. Это позволит восстановить пропуск легковых автомобилей, а в дальнейшем – пассажирских автобусов.

Оборудованный пункт пропуска "Краковец" / Видео Госпогранслужбы:

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Обновление пункта "Краковец": что известно

В пункте пропуска увеличили количество полос для грузовиков – с 4 до 10.

Также, по словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, там создали 6 павильонов для таможенного и паспортного контроля.

Это первый этап проекта "Открытая граница", о котором договорились президенты Украины и Польши.

В планах – построить 5 пунктов для грузовиков, а также построить новый автобусный терминал.

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