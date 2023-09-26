После ночной атаки пункт пропуска "Орловка" снова работает

26 сентября 2023, 18:54
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Источник:

Госпогранслужба

Российские оккупанты в ночь на 26 сентября более двух часов обстреливали Одесскую область. Во время атаки враг повредил пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Пограничники сообщали, что приостановил работу паромный пункт пропуска "Орловка". Он расположен возле села Орловка Измаильского района Одесской области и румынского города Исакча Добруджа в Тулчинском уезде.

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Что известно об остановке работы "Орловки"

Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там проходят мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки врага,
– объяснили пограничники.

Они просили выбирать другой путь в Румынию.

Обратите внимание! В 18:08 в ГПСУ сообщили, что работа в паромном пункте пропуска "Орловка" в Одесской области возобновлена.

В Госпогранслужбе не уточнили, что именно повредил враг, атакуя регион. Однако Оперативное командование "Юг" объясняло, что оккупанты своей атакой повредили пункт пропуска между Украиной и Румынией.

Россияне повредили пункт пропуска с Румынией

Начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк уточнила, что россияне применили дроны-камикадзе типа "Шахед" для атаки по Одесской области в ночь на 26 сентября.

Атака была направлена на портовую и пограничную инфраструктуру Подунавья. В результате попадания там есть возгорание автотранспорта в зоне ожидания, есть информация о 2 пострадавших водителях, которым оказана медицинская помощь,
– рассказала Гуменюк.

По словам должностного лица:

Однако спикер подчеркнул, что наши военные сработали мощно, уничтожив по меньшей мере 10 "Шахедов" врага над Одесской областью.

Россия атаковала Одесскую область

  • Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что российские оккупанты атаковали Одесскую область в течение двух часов. Большинство дронов сбили наши военные, однако есть попадания.
  • Россияне попали в припортовую инфраструктуру Измаильского района. Известно о повреждении здания пункта пропуска, складских помещений и ориентировочно 30 грузовиков, 6 фур загорелись, но возгорание ликвидировали.
  • К сожалению, пострадали два водителя грузовиков. Одному помогли на месте, другой в больнице с тяжелой травмой руки. Подробнее об атаке читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська