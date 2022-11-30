На случай блэкаута: где найти Пункты несокрушимости в Ивано-Франковске
30 ноября 2022 , 13:04Читати новину українською
В Украине продолжают развертывать Пункты несокрушимости. Несколько таких пунктов установили уже в Ивано-Франковске.
Это специально оборудованные палатки, где можно согреться, зарядить телефон, воспользоваться интернетом и выпить горячий чай. Также там можно узнать, где работает ближайшая заправка, банковское отделение, аптека или магазин. 24 канал подробнее расскажет, где найти Пункты несокрушимости в Ивано-Франковске.
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Где в Ивано-Франковске расположены Пункты несокрушимости
- Областная государственная администрация – улица Грушевского 21,
- Лицей №18 – улица Троллейбусная, 7,
- Лицей № 24 – улица Химиков, 1.
Пункты несокрушимости ГСЧС
Также в городе мобильные Пункты несокрушимости развернули спасатели. Они расположены:
- на Вечевой площади,
- улицы Франко, 6,
- улицы Богдана Хмельницкого, 92,
- улицы Независимости, 9.
Пункты несокрушимости в Украине: смотрите карту
Как обновилась карта Пунктов несокрушимости
Как стало известно, на онлайн-карте теперь будут отображаться следующие три основные категории:
- непосредственно Пункты несокрушимости – то есть места, которые обустроили областные власти и ГСЧС. В таких пунктах бесплатные – генераторы, тепло, интернет, чай, кофе и аптечка.
- Пункты несокрушимости, которые организовал бизнес – там есть возможность подзарядить телефон и согреться; а вот все остальные "опции" по усмотрению владельца частной компании;
- магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии; важно, что они не предоставляют услуги подзарядки гаджетов.
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