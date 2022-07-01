Записаны как "мясо": командир в тетради рассказал, что будут делать курсанты "академии МВД" на фронте

Россия уже давно сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину. Поэтому неудивительно, что теперь даже курсантов оккупированного Донбасса отправляют на фронт.

Курсанты "академии МВД" на фронте будут "мясом"

Как оказалось оккупанты составили список, чем будут заниматься солдаты на поле боя. Кому-то из них повезло больше, других – сразу распределили в "пушечное мясо".

Главное Ракетные удары по Одесчине и новый омбудсмен Украины: основное за 128 день войны

В Донецке прошел митинг родителей курсантов возле "Академии МВД". Там стали известны очень интересные детали, в том числе и об "обязанностях" курсантов.

Так, в рабочей тетради командира 1-го отдельного батальона записано, чем будут заниматься курсанты на передовой.

Рабочая тетрадь командира 1 отдельного батальона / Фото из телеграм-канала InformNapalm

Если 1 и 2 курсу еще повезло, поскольку будут охранять расчеты ПВО, склады и расположения, то курсантам 3, 4 и 5 курсов "сорвали настоящий джекпот". Последние записаны просто как "мясо".



Курсанты "академии МВД" на фронте будут "мясом" / Фото с телеграм-канала InformNapalm

В России отменили возрастные ограничения для призывников

В России нехватка людей, готовых идти воевать в Украину, становится все более ощутимой. Поэтому власти страны-агрессора приходится выкручиваться.

Да, еще в конце мая в России отменили определенные возрастные ограничения для призывников и утвердили новый закон, чтобы еще больше людей можно было бросить на наши территории как пушечное мясо. Отныне в армию там будут привлекать и контрактников старше 40 лет.

Напомним, что ранее службу по контракту могли проходить россияне от 18 до 40 лет и иностранцы младше 30 лет. Однако сейчас будут набирать контрактников в возрасте до 50 лет.

Примите во внимание – Лисянский о детях от 16 лет, которых россияне принудительно мобилизуют: смотрите видео