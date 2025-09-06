Историю воина сообщили в 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде ДШВ ВСУ, передает 24 Канал.

Как сержант сдерживал врага одной пушкой?

По словам Дмитрия, расчет пушки L119 стоял позади позиций дружественной бригады. В течение десяти дней россияне пытались штурмовать их 10 – 12 раз в день. Как отмечается, перерывы были очень короткие, что можно считать это одним сплошной штурм.

В бригаде говорят, что командир артросчета спокойный даже в ожесточенных боях. Предыдущая работа в ГСЧС, где Дмитрий был спасателем и юристом, помогла ему сохранять холодную голову в стрессовых условиях.

Спасателей тогда привлекали для помощи во время эпидемии COVID-19 и в начале полномасштабного вторжения России, что дало Дмитрию практический опыт логистики и работы в кризисных ситуациях. После он добровольно присоединился в ряды ВСУ.

Но я дождался изменений в законе, и сразу пришел в военкомат. В ГСЧС я был юристом, а в 95 бригаде стал сначала минометчиком. Обучение на БЗВП и я уже в Серебрянском лесничестве, сравнивал россиян с землей,

– вспоминает командир.

Как сообщается, артросчет Дмитрия является одним из самых результативных. Он поддержал пехоту и уничтожал врага еще до приближения к штурмовикам.

Уничтожить россиян еще до того, как они приблизятся к нашим штурмовикам, или разнести их технику вместе с ними самими уже во время штурма. Приятно слышать после боя от командиров, что точно отработали и "прикрыли" наших,

– добавляет Дмитрий.

Благодаря профессионализму и решительности на поле боя Дмитрий получил от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского нагрудный знак "Крест военная честь".

Награждение командира артросчета Дмитрия / Фото 95 ОДШБр

Что известно о гаубице L119?

L119 – это модифицированная версия британской легкой полевой гаубицы L118 с укороченным стволом 20-го калибра. Гаубица адаптирована под американский 105 миллиметровый унитарный снаряд М1. Он является стандартным боеприпасом НАТО, передает Милитарный.

Гаубица L119 в Украине / Фото 67-й ОМБр ДУК

Максимальная дальность стрельбы такой гаубицы 11,4 километра. Хотя систему называют "пушкой", по назначению она относится к гаубицам.