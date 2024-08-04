Запуск двух ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-34: уникальные кадры работы пилотов

В Украине 4 августа отмечают День Воздушных сил. Именно в этот день Олещук поделился кадрами работы наших пилотов.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал уникальные кадры запуска ракет Storm Shadow. На записи видно, что их осуществляют бомбардировщики Су-34.

Смотрите также Минус еще 1150 оккупантов: потери врага 4 августа

Уникальные кадры

На видео можно увидеть запуск двух ракет. В то же время неизвестно, какой была их цель.

Битва за небо продолжается,

– подчеркнул командующий Воздушными силами.

За время полномасштабной войны наши пилоты уничтожили более 8 тысяч воздушных целей. Говорится о сотнях самолетов и вертолетов, тысячи крылатых ракет и беспилотников. Кроме этого, защитники неба совершили более 20 тысяч боевых вылетов, большинство – на боевое применение авиационных средств поражения.

Кадры запуска ракет: смотрите видео

Известно, что ракета Storm Shadow – это наиболее дальнобойное оружие, которое Украина официально получила от Великобритании и Франции. Благодаря этим ракетам украинские военные могут бить на расстоянии не менее 300 километров, в то же время у россиян ответа на эти ракеты практически нет.