Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав унікальні кадри запуску ракет Storm Shadow. На записі видно, що їх здійснюють бомбардувальники Су-24.

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Унікальні кадри

На відео можна побачити запуск двох ракет. Водночас невідомо, якою була їхня ціль.

Битва за небо триває,

– наголосив командувач Повітряних сил.

За час повномасштабної війни наші пілоти знищили понад 8 тисяч повітряних цілей. Мовиться про сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Крім цього, захисники неба здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.

Кадри запуску ракет: дивіться відео

Відомо, що ракета Storm Shadow – це найбільш далекобійна зброя, яку Україна офіційно отримала від Великої Британії та Франції. Завдяки цим ракетам українські військові можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів, водночас у росіян відповіді на ці ракети практично немає.