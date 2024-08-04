Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав унікальні кадри запуску ракет Storm Shadow. На записі видно, що їх здійснюють бомбардувальники Су-24.
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Унікальні кадри
На відео можна побачити запуск двох ракет. Водночас невідомо, якою була їхня ціль.
Битва за небо триває,
– наголосив командувач Повітряних сил.
За час повномасштабної війни наші пілоти знищили понад 8 тисяч повітряних цілей. Мовиться про сотні літаків та вертольотів, тисячі крилатих ракет та безпілотників. Крім цього, захисники неба здійснили понад 20 тисяч бойових вильотів, більшість – на бойове застосування авіаційних засобів ураження.
Кадри запуску ракет: дивіться відео
Відомо, що ракета Storm Shadow – це найбільш далекобійна зброя, яку Україна офіційно отримала від Великої Британії та Франції. Завдяки цим ракетам українські військові можуть бити на відстані щонайменше у 300 кілометрів, водночас у росіян відповіді на ці ракети практично немає.