"Шахеды" угрожали Днепру и другим городам: где враг запускал дроны-камикадзе

Вечером 12 февраля появились сообщения о запуске ударных беспилотников. 24 Канал расскажет, где сейчас летят "Шахеды", в каких областях объявлена тревога и где раздаются взрывы.

Если в вашем регионе тревога – пройдите в укрытие! Враг беспощадно бьет по городам противокорабельными ракетами, в частности применил "Циркон" во время массированной атаки 7 февраля по Киеву. Не подвергайте себя опасности.

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Где летели "Шахеды"