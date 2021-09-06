Пусть едет в "Талибан", – Разумков отреагировал на скандальное заявление Арестовича об афганцах
Источник:24 канал
Алексей Арестович заявил, что беженцы из Афганистана более образованные, чем среднестатистические украинцы. В ответ Дмитрий Разумков посоветовал ему "поехать в Талибан".
Соответствующее заявление спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал в эфире одного из телеканалов. Он прокомментировал слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.
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Совет Арестовичу от Разумкова
Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там,
– отметил председатель Рады.
Он считает, что там спикер делегации Украины в ТКГ будет полезным.
Заявление Арестовича об афганцах: что известно
- Ранее Арестович в интервью Ukrlife.TV сказал, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которым согласился предоставить убежище Киев.
- Он подчеркнул, что страна готова к этому. В частности, в первом лагере разместят 5 тысяч человек.
- Однако спикер украинской делегации добавил, что это не "моджахеды с кинжалами", а люди, которые имеют образование и знают языки. Мол, часто "они образованы гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрированы в западное общество".