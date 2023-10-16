Едет получать ярлык на правление, – политтехнолог предположил, почему Путин активизировался в СМИ

Владимир Путин активизировался в СМИ. Глава Кремля заявил китайским журналистам, что он якобы хотел "прекратить войну", а не развязать. Также он, мол, не собирается воевать из США. Но эти заявления президент России делает накануне своего визита в Китай.

Об этом 24 Каналу заявил политтехнолог Юрий Подорожний, отметив, что этот визит важен для Путина.

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"Заявления накануне важного визита с подтверждением ярлыка, который он получал раньше от Китая на царствование и правление", – сказал политтехнолог.

США могут готовиться к войне

В настоящее время весь мир обсуждает доклад, сделанный в Конгрессе США. В нем говорится, что будет разрабатываться и реализовываться стратегия, согласно которой США могут воевать с двумя странами – Россией и Китаем.

После начала войны в Украине американские военные подкорректировали свои стратегии ведения сухопутной войны и акценты на производстве новых видов оружия.

Америка готовится к войне с двумя странами или к двум войнам с двумя странами. Думаю, все будет двигаться к тому, что это будет одна война, но одновременно с двумя странами,

– предположил Юрий Подорожний.

Отметим, что такой доклад появился на фоне напряженности отношений с КНР, в частности, из-за Тайваня и обострения недоразумений с Россией из-за полномасштабной войны на территории Украины.

По его словам, разница может заключаться в том, что Китай и Россия будут корректировать свои планы – делать их согласованными и спланированными.

"Мнение о том, что Путин едет получать ярлык на правление, как раз и свидетельствует о том, что, по крайней мере, начиная с Урала, Китай будет определять стратегию того, какие войска и какие планы у России будут относительно будущих войн", – считает политтехнолог.

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Ныне президент России в таком положении, что глава КНР Си Цзиньпин из этого получит максимальный результат.

К тому же, недавно появилась информация о том, что между Вашингтоном и Пекином прошли переговоры. Мол, будет нормализация отношений между США и Китаем.

"Будем ожидать визита Путина в Пекин. Не думаю, что сразу будут громкие или какие-то прорывные заявления", – считает Подорожний.

Активизация Путина