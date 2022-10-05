В МАГАТЭ отреагировали на планы Путина присвоить Запорожскую АЭС

Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал заявление россиян о том, что они аннексировали Запорожскую АЭС. Своей позиции по ситуации он не высказал, однако заявил, что отправится в Россию на переговоры.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что проконсультируется с соответствующими органами после сообщений о том, что Россия планирует контролировать работу украинской Запорожской атомной электростанции.

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Глава МАГАТЭ отправится на переговоры в Россию

На этой неделе генеральный директор Гросси посетит Киев. После этого он отправится в Россию, где продолжит переговоры. В заявлении говорится, что переговоры будут направлены на "согласование и скорейшее внедрение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС".

К слову, группа экспертов МАГАТЭ сообщила, что вчера, 4 октября, был обстрел промышленной зоны, расположенной между ЗАЭС и городом Энергодар. Но сама площадка станции не пострадала.

Россия хочет забрать ЗАЭС

В Кремле продолжают заниматься традиционным рэкетом. Так, 4 октября Путин подписал указ об аннексии Запорожской АЭС. В документе диктатор буквально поручил перевести украинскую ЗАЭС "под управление" России. Конечно, со всем имуществом и оборудованием.

В Генштабе сообщили, что российские захватчики силой и угрозами заставляют работников Запорожской АЭС получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом".

Путин подписал указ об аннексии ЗАЭС: смотрите видео