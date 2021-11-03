Путин анонсировал появление новых гиперзвуковых ракет в армии России

Владимир Путин заявил, что в России завершают испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". В 2022 году она поступит на вооружение Военно-морского флота государства-агрессора.

О появлении новых гиперзвуковых ракет в российской армии Путин рассказал 3 ноября на совещании по оборонной тематике.

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Российская армия будет иметь новые гиперзвуковые ракеты

Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. Во время тестирования она точно поразила как наземные, так и морские цели из подводного расположения и надводных кораблей,

– заявил глава государства-агрессора.

По словам Путина, уже с 2022 года эти ракеты начнут поступать на оснащение военно-морского флота России.

Глава Кремля также добавил, что испытания "убедительно подтвердили уникальные характеристики" лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".

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