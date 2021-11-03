Путин анонсировал появление новых гиперзвуковых ракет в армии России
Источник:ТАСС
Владимир Путин заявил, что в России завершают испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". В 2022 году она поступит на вооружение Военно-морского флота государства-агрессора.
О появлении новых гиперзвуковых ракет в российской армии Путин рассказал 3 ноября на совещании по оборонной тематике.
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Российская армия будет иметь новые гиперзвуковые ракеты
Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. Во время тестирования она точно поразила как наземные, так и морские цели из подводного расположения и надводных кораблей,
– заявил глава государства-агрессора.
По словам Путина, уже с 2022 года эти ракеты начнут поступать на оснащение военно-морского флота России.
Глава Кремля также добавил, что испытания "убедительно подтвердили уникальные характеристики" лазерных установок "Пересвет", гиперзвуковых комплексов "Авангард" и "Кинжал".
Вероятное скопление войск России: что известно
- Недавно американское издание Politico обнародовало новые спутниковые фотографии с украинской границы. Они якобы свидетельствуют о том, что Россия снова стягивает туда войска и технику.
- Еще раньше несколько медиа, в частности The Washington Post, писали, что Россия возобновила перемещение техники и военных к границе с Украиной.
- В то же время в разведке Минобороны заверили, что по состоянию на 1 ноября переброски российских подразделений, вооружения и техники не было.
- Кроме того, секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов назвал распространение западными СМИ таких данных "сознательной дезинформацией".