Путин и Байден готовятся к переговорам: стороны повысили ставки до предела

Кульминация всех агрессивных приготовлений России к вероятному вторжению в Украину может произойти уже вечером 7 декабря. Именно во вторник Владимир Путин проведет переговоры с главой Белого дома Джо Байденом.

Чтобы оценить весь масштаб происходящего, стоит вернуться к предыдущей встрече Байдена и Путина в Женеве. Тогда оба президента заявили, что единственным вариантом завершения войны на Донбассе являются минские соглашения.

Обратите внимание В Белом доме раскрыли детали разговора Байдена с Путиным

Россия больше не партнер НАТО

Здесь не стоит забывать и о том, что тогда же Джо Байден отвел на реализацию всех договоренностей от 3 до 6 месяцев. И вот проходит всего 4 месяца и западные СМИ начинают пестрить сообщениями о том, что Россия наращивает свое военное присутствие на восточных границах Украины.

В течении ноября 2021 года их количество только увеличивается и все стороны начинают всерьез рассматривать это как подготовку Кремля к наступлению.

Ведь минский формат провален, а из нормандского – Россия де-факто выходит в середине ноября.

Предлогом стало несогласие Франции, Германии и Украины идти на российские условия. А именно признать конфликт на Донбассе "внутриукраинским" и начать вести переговоры напрямую с боевиками ОРДЛО.

И в Кремле же прекрасно знали, что все стороны от таких диких предложений откажутся, но похоже им это и нужно было. Им нужен был повод заявить: "Мы сделали всё, что могли, теперь мы умываем руки".

Читайте также Россия сыплет угрозами в случае размещения войск НАТО в Украине

Не забывайте и о том, что Россия прекратила свое председательство в НАТО, ведь впервые за больше чем 7 лет войны в Украине, Альянс меняет свою стратегическую концепцию – Россия больше не партнер НАТО, в новой редакции она рассматривается как потенциальный источник агрессивных действий.

Кремль может готовиться к новой войне

Такое решение тоже не было принято просто так – ведь кроме Украины Кремль развязывает еще один фронт – миграционный кризис на границе с Беларусью.

Стало очевидно, что Вашингтон начал выполнять свои угрозы, заявленные еще в Женеве. Ведь за все время Путин не прекратил эскалацию в Украине и даже не сократил количество кибератак против США и их партнеров. Диалога не будет, Кремль атакует.



Путин не прекратил эскалацию в Украине / Фото Getty Images

Уже в ноябре Белый дом делится своими разведданными с партнерами в Европе, предупреждая, что Кремль готовится к новой войне в Украине. Европа воспринимает эти предупреждения достаточно холодно.

И в этот момент Путин набирается еще большей наглости – он требует от НАТО гарантий того, что Украина никогда не попадет в Альянс. Но если вы думали, что всё это время американская дипломатия лишь выражала озабоченность, то вы ошибаетесь.

Очевидно, что и в Белом доме прекрасно понимали, что Байдену придется идти на повторные переговоры с Путиным. Но американский президент должен идти на них находясь в выигрышной позиции.

Альянс – на стороне Украины

Активная работа по консолидации Запада началась еще в октябре 2021 года.

Сразу после того, как министр обороны США Ллойд Остин приезжал в Украину, он поехал в Брюссель, где собрал всех министров обороны стран-членов НАТО, чтобы согласовать ответные шаги на вероятную атаку Кремля по Украине.

Отметьте Возможное вторжение России в Украину: как США и ЕС могут остановить Путина

Уже в конце октября сам Джо Байден собрад лидеров Великобритании, Франции и Германии, чтобы убедится, что они одинаково настроены защищать Украину.

Спустя несколько дней в Черном море прошли масштабные военные учения НАТО, которые должны были показать Кремлю решительность Альянса.

Итогом всех дипломатических усилий США стал саммит НАТО в Риге, где окончательно стало известно – Альянс на стороне Украины и готов ее защитить.

Вероятные сценарии нападения Кремля

Россия готова к вторжению в Украину уже этой зимой. Немецкое издание Bild, а позже и The Washington Post, ссылаясь на источники в НАТО, публикует вероятные сценарии нападения Кремля.

Если переговоры не принесут желаемых для Кремля результатов, возможны два варианта развития событий:

первый – одновременная атака с оккупированных территорий на севере Крыма, с подконтрольных России районов на востоке Украины и со стороны северной границы;

– одновременная атака с оккупированных территорий на севере Крыма, с подконтрольных России районов на востоке Украины и со стороны северной границы; второй вариант – предполагает атаку в три этапа. При этом каждая из этих фаз "может стать последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации".

Сначала Кремль якобы планирует атаковать южные регионы Украины, чтобы отрезать страну от моря и тем самым проложить себе прямой коридор для поставок в Крым. Далее войска России могут попробовать двинутся к Приднестровью.

Если Запад не отреагирует, Кремль пойдет на вторую фазу войны – попытку захвата восточных регионов Украины – Луганской и Харьковской областей, а также Днепра и Полтавы.

Если же и после этого Запад не пойдет на уступки, Кремль, якобы планирует перейти к третьей фазе – захвату Киева с севера.

Лукашенко начал устраивать провокации

К слову, Александр Лукашенко уже начал устраивать провокации на границе с Украиной, чтобы, наверное, потом оправдать вероятную атаку. Накануне белорусские пограничники вдруг заявили о том, что украинский вертолет залетел далеко вглубь Беларуси.

Не пропустите Признал частью России: Лукашенко договорился с Путиным, что приедет в Крым

Более того, Минобороны Беларуси вручило военному аташе Украины ноту протеста в связи с "участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь". Мол, вертолет – это не первый случай.

Украинские пограничники ответили, что это полный бред. Но несмотря на все доказательства агрессивной риторики, в Кремле уже истерически заявляют, что всё это наглое вранье, а атаки может готовить только Америка, россияне же якобы, защищаются.

Поведется ли на Запад на шантаж

Что мы имеем в итоге – Кремль стянул войска к украинской границе, устроил миграционный кризис в Беларуси, шантажирует Европу газом и провоцирует конфликт на Балканах. И все это произошло после встречи с Байденом в Женеве.

Чтобы всё это остановить Кремль требует от Запада гарантий не расширения НАТО на восток и гарантий того, что Украину бросят под протекторат Москвы.



Лавров оскандалился заявлением / Фото Getty Images

Кроме того, по словам Лаврова нужно "заставить Киев выполнять минские соглашения". Но поведется ли на всё это Запад? К счастью, похоже, что нет. После долгой консолидации Запада мы имеем следующие заявления.

Джо Байден ясно дал понять, что ему абсолютно плевать на все "красные линии" Путина, и уж точно не ему решать, когда и как Украина вступит в НАТО. Об этом он заявил во время общения с журналистами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в Стокгольме также отверг все ультиматумы главы российского МИД Сергея Лаврова.

Кроме того, после месяца консультаций с партнерами по НАТО, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предоставят Украине всю необходимую помощь для защиты от агрессии России.

И чтобы этот тезис был более понятен Кремлю, уже сегодня в румынский порт Констанца прибыл американский эсминец Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

К теме Второй раз за время пребывания в Черном море: ракетный эсминец США прибыл в Румынию

Вдобавок на прошлой неделе Виктория Нуланд заявила, что США готовят "невиданные ранее экономические санкции в отношении России". В американском истеблишменте уже обсуждают вероятность полного эмбарго на поставки газа и нефти из России, заморозка активов всех путинских олигархов и даже отключение России от банковской системы SWIFT.

Европу убедили

Удалось американцам наконец убедить в угрозе России и Европу. Издание Financial Times написало, что изначально некоторые страны ЕС с недоверием отнеслись к серьезности ситуации, мол, не станет Путин идти на такой риск. И главным скептиком оказалась Германия.

Поэтому американцам пришлось выложить на стол все свои разведданные и разговор перешел из разряда – будет ли война – в разряд – как лучше сдержать агрессию России.

В итоге глава европейской дипломатии, который месяц назад говорил, что Европа не сможет помочь Украине, вдруг заявил, что даже в самой сложной ситуации ЕС останется на стороне Украины.

Вдобавок в Европарламенте заявили, что в случае нового вторжения России в Украину, "Северному потоку-2" придет конец. Именно такого заявления сейчас евродепутаты добиваются от нового правительства Германии. Если же этого не будет, ЕС просто заблокирует работу "СП-2", что негативно скажется на репутации самой Германии.



ЕС может заблокировать работу "СП-2" / Фото с сайта Nord Stream 2

В свете вышесказанного, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все же надеется на то, что Россия в итоге сама выберет путь деэскалации и дальнейшей дипломатии. Ведь иначе Россия получит самый сокрушительный удар от Западного сообщества.

В то же время и Запад пока не спешит направлять свои войска в Украину. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников призвал Великобританию, США и Канаду направить свой военный контингент ближе к нашим границам, а также в прифронтовые города:

Харьков;

Мариуполь;

Краматорск;

Одессу;

на остров Змеиный.

Об этом Резников заявил канадскому изданию Globe and Mail. Но пока та же Канада не спешит совершать такие шаги, мол, пока работает дипломатия – не стоит накалять обстановку. А дальше посмотрим.

Украину не предадут

Резюмируя – переговоры между Путиным и Байденом точно будут напряженными, ведь каждая из сторон повысила ставки до предела.

Потому, я лично, допускаю, что Украину точно не предадут, ведь Запад сделал слишком много угроз в адрес России, чтобы просто взять и отступить, тем более в вопросе военного сотрудничества и укрепления Украины.

Если Запад на это пойдет, то ни о каком дальнейшем противостоянии демократий с автократиями – не может быть и речи. Ведь Китай, понимая что США дали слабину в отношении России, тут же начнет наступление на тот же Тайвань.

Актуально Путин силой "приглашает" Байдена в Минский процесс

К тому же Байден не может просто отступить назад, ведь в Конгрессе уже на него давят и любые уступки Путину станут фиаско для его администрации.

Конгресс рассматривает две важные поправки – автоматические санкции против "СП2" и увеличение поставок летального оружия в Украину, в случае нападения России. И просто так слить этот процесс Байден не может.



Байден не может просто отступить назад / Фото Getty Images

Но, к сожалению, и России есть что терять, ведь если Запад заставит их отступить, они окончательно потеряют любое влияние в Восточной Европе. Потому, осторожно предположу, что если Байден не пойдет на уступки Путина, Кремль тут же начнет прощупывать решительность Запада, совершая локальные атаки против Украины.

Чего ждать Украине от переговоров Путина и Байдена: смотрите видео