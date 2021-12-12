Путин и Байден могут еще раз провести переговоры

Джо Байден и Владимир Путин могут снова "сесть" за стол переговоров.

Об этом в комментарии российским пропагандистам сообщил спикер главы Кремля Песков.

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Президенты договорились, что после того, как доверенные представители поработают, им нужно будет еще раз переговорить, возможно, задействовав этот же видеоформат, он понравился двум президентам,

– сказал он.

Стоит отметить, что так называемые "доверенные лица" Джо Байдена и Путина должны обсудить ситуацию у границ Украины, сложившуюся там в связи с взиманием Россией своих войск и техники.

Итоги разговора Байдена и Путина

Разговор между политиками длился более 2 часов и проходил в видеорежиме.

Джо Байден заявил, что будет решительно реагировать на эскалацию конфликта с Украиной. Он сказал: "США и союзники отреагируют сильными экономическими и другими мерами".

Американский президент также не принял требование Путина о том, что Киев не должен вступить в НАТО. Президент США подчеркнул, что этот вопрос будет решать только Альянс.

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