Путин и Байден встретились в Женеве: переговоры начались – видео

16 июня 2021 , 14:31
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Источник:

Euronews

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве. Они сделали совместное фото перед событием.

Да, встреча уже идет. Перед тем политики пожали друг другу руки и чуть улыбнулись.

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Заметим, что это первая встреча политиков в статусе глав государств. Переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Встреча Путина и Байдена, смотрите видео:

Склады делегаций

Во встрече также принимают участие Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, сообщает СNN. Во время второго раунда переговоров состав делегаций расширится:

К Байдену присоединятся:

  • Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
  • Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
  • главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
  • Джон Салливан, посол США в России, который покинул Москву в апреле на фоне обострения напряженности.

К Путину:

  • помощник президента России Юрий Ушаков;
  • пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • посол России в США Анатолий Антонов;
  • глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
  • замглавы МИД Сергей Рябков;
  • заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
  • спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как делегации ехали на встречу

Путин прибыл в Женеву меньше чем за час до начала саммита, Байден – 15 июня. Очевидцы публикуют видео, как кортежи президентов ехали по городу на встречу.

Что этому предшествовало

  • На встрече в Женеве запретили летать беспилотникам, огородили место, где будет проходить мероприятие, не разрешили парковаться возле него, и пригласили из других кантонов страны еще 2000 правоохранителей.
  • Планируют обсудить Украину, COVID-19, экономику. Кроме того, затронут темы Сирии, Ливии, Нагорного Карабаха.
  • Кстати, ранее Байден обещал, что в разговоре с Путиным будет очень прямолинейным.
  • Также Байден отказался от совместной пресс-конференции. Поэтому с журналистами политики будут общаться отдельно.
Автор: Ольга Музика