Путин и Байден встретились в Женеве: переговоры начались – видео

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин 16 июня встретились в Женеве. Они сделали совместное фото перед событием.

Да, встреча уже идет. Перед тем политики пожали друг другу руки и чуть улыбнулись.

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Заметим, что это первая встреча политиков в статусе глав государств. Переговоры будут проходить за закрытыми дверями.

Встреча Путина и Байдена, смотрите видео:

Склады делегаций

Во встрече также принимают участие Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров, сообщает СNN. Во время второго раунда переговоров состав делегаций расширится:

К Байдену присоединятся:

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд

главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин

Джон Салливан, посол США в России, который покинул Москву в апреле на фоне обострения напряженности.

К Путину:

помощник президента России Юрий Ушаков;

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;

посол России в США Анатолий Антонов;

глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;

замглавы МИД Сергей Рябков;

заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);

спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как делегации ехали на встречу

Путин прибыл в Женеву меньше чем за час до начала саммита, Байден – 15 июня. Очевидцы публикуют видео, как кортежи президентов ехали по городу на встречу.

Что этому предшествовало