В этом и заключается проблема Путина: британский полковник указал на слабое место российской армии

Несмотря на многочисленные попытки России захватить весь Донбасс, оккупационным войскам до сих пор не удалось выполнить эту задачу. Одной из причин неудач может быть сама система управления российской армией и чрезмерное вмешательство Владимира Путина в принятие военных решений.

Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон рассказал "24 Каналу", что главным слабым местом России является чрезмерная централизация командования. Путин лично пытается руководить войной, хотя не обладает необходимым военным опытом.

Почему вмешательство Путина вредит российской армии

Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что российские генералы продолжают уверять Путина в возможности захватить весь Донбасс. В нынешней системе они вынуждены поддерживать оптимистичные прогнозы, ведь именно президент России принимает ключевые решения.

Хотя Путин и пытается вести себя как военный командующий, посещает штабы, надевает военную форму и лично изучает карты боевых действий, это не компенсирует отсутствие профильного опыта.

Это его слабое место. Чтобы понимать военную стратегию, нужно посвятить этому всю жизнь и пройти через такой опыт,

– подчеркнул де Бреттон-Гордон.

По его словам, президент России пытается вмешиваться даже в тактические вопросы, в которых на самом деле не разбирается. Это приводит к тому, что командиры низших звеньев не имеют свободы принимать решения на поле боя.

Полковник армии в отставке о неудачной тактике Путина: видео

Украинская, британская и американская армии работают по другому принципу: командование определяет задачу, а способы ее выполнения выбирают непосредственные командиры. В российской армии наоборот – все решения чрезмерно централизованы, а даже небольшими операциями часто руководят генералы.

Солдаты на передовой боятся действовать по собственному усмотрению, потому что в российской армии за отступление могут расстрелять,

– сказал полковник армии в отставке.

Де Бреттон-Гордон также обратил внимание на то, что генералы боятся докладывать Путину плохие новости, поскольку рискуют лишиться должностей. Именно поэтому глава Кремля часто получает искаженную картину событий.

Он провел историческую параллель с Адольфом Гитлером, который также вмешивался в военное планирование вопреки советам профессиональных командующих. Именно такие решения, вероятно, в значительной степени способствовали поражению нацистской Германии.

"Я думаю, Путин действует по схожему сценарию. Его постоянное вмешательство на самом деле только ухудшает ситуацию для россиян", – высказался британский полковник.