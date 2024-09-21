Все растеряны, Россию может всколыхнуть еще одна война, – Мурзагулов

Владимир Путин долгое время своего правления полагался на силу Рамзана Кадырова. Диктатор использовал его как инструмент влияния на российское общество. Однако, вероятно, между ними возник определенный конфликт.

Российский оппозиционер, писатель, публицист, общественный деятель Ростислав Мурзагулов рассказал 24 Каналу, что в Чечне находится двое задержанных, которых отправили готовить покушение на жизнь Кадырова. Он отметил, что эти люди уже признали это.

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Споры в России

По мнению Ростислава Мурзагулова, Кадыров очень зол из-за этого. Он объявил, что хочет отомстить.

Этому событию предшествовал конфликт. Говорится о стрельбе в Москве возле российского интернет-магазина Wildberries. Основательница сети утверждает, что это попытка рейдерского захвата. По словам оппозиционера, Рамзан Кадыров должен был "тихо" решить этот конфликт, ведь к нему причастен приспешник Путина, однако все сложилось совсем по-другому. В результате стрельбы погибли два человека.

Объявления Кадырова о мести, за то, что его пытались убить, не просто слова. Для него это гораздо важнее чем законы Чечни или России. Все очень растеряны, ведь понимают, что в России может вспыхнуть еще одна война,

– сказал Мурзагулов.

Он отметил, если Путин будет продолжать давить на Кадырова, то прольется много крови, а если этого не делать, то будет означать, что кремлевский диктатор потерял свою власть и силу.

Оппозиционер добавил, что Владимир Путин, вероятно, боится власти Рамзана Кадырова, которую тот получил в России, поэтому выехал из Кремля, но не покинул пределы страны. Диктатора понимает, что государственная верхушка может свергнуть его, поэтому пытается демонстрировать силу.