Путин под давлением: британский полковник в отставке оценил вероятность заговора в Кремле

Путин боится покушения со стороны своего ближайшего окружения, что видно по внедрению строгих запретов в его резиденциях. Российская элита осознает критическое состояние экономики из-за падения цен на нефть и последствий ударов украинских дронов, и уже не может сдерживать разочарование.

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бретон-Гордон объяснил 24 Каналу, что при таких условиях существует реальная угроза для режима Путина как извне, так и изнутри.

Насколько реальна угроза уничтожения Путина?

Российский диктатор опасается, что его могут ликвидировать с помощью дешевого дрона. Поэтому сейчас никто не может зайти на территорию резиденции Путина с мобильным телефоном.

Российские элиты в значительной степени полагались на нефть и газ как на основной источник дохода. Но из-за санкций против российских танкеров и из-за того, что Украина уничтожила немалую часть инфраструктуры и нефтяной отрасли, Владимир Путин больше не получает достаточного дохода. И люди действительно начинают волноваться,

– объяснил Бретон-Гордон.

В российских медиа снова появляются заявления, что все прекрасно, но это не соответствует действительности. То, как американцы ликвидировали высокопоставленных лиц иранского режима, оказывает на Путина психологическое давление.

К тому же Путин считает, что американцы до сих пор передают Украине разведывательную информацию. Но Украина продемонстрировала, что может наносить удары практически по всей территории России. Теперь на расстоянии примерно до 1 500 километров, что делает Москву вполне достижимой.

"В то же время существуют близкие к Путину люди, которые хотели бы занять его место. И если появится такая возможность, учитывая текущую ситуацию и ухудшение состояния Путина, то я бы этому не удивился", – сказал полковник.

Обратите внимание! Командир бригады "Ахиллес" Юрий Федоренко предполагает, что Путина уничтожит его близкое окружение, которое уже обвиняет его во всех экономических и военных проблемах в России. Социологические данные свидетельствуют о падении общественной поддержки российской войны против Украины, а международные аналитики констатируют ослабление доверия к Путину вследствие украинских успешных ударов по российской военной инфраструктуре.

Что еще известно о ситуации в России?

Путин объявил о росте российского ВВП на 1,8% в марте 2026 года, однако скрыл информацию о падении экономического показателя в январе и феврале и снижение официального прогноза годового экономического роста.

Украинская разведывательная служба фиксирует критическое превышение планового бюджетного дефицита России на 2026, который за первые 4 месяца достиг 78,4 миллиарда долларов, что указывает на глубокий экономический кризис.