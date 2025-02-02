Путин боится прямых переговоров с Украиной, – Зеленский

Владимир Зеленский 2 февраля сделал несколько важных заявлений. В частности, президент высказался относительно мирных переговоров.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

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Зеленский о Путине и переговорах

По словам главы украинского государства, Путин боится прямых переговоров с Киевом, потому что считает это слабостью и проигрышем. Поэтому диктатор проталкивает старый нарратив, мол, это война между Западом и Россией. Он не может признать, что проигрывает Украине, для него это невыносимо.

Путин отчаянно сигнализирует, что хочет говорить, – но не с нами, а с Трампом, с Америкой. Но без Украины такие переговоры не приведут к результатам, без нас это было бы неправильно. Если мы с президентом Трампом обсудим конкретные шаги для прекращения этой войны и четко определим путь вперед – тогда, возможно, после этого он сможет говорить с россиянами,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что хозяин Кремля не хочет настоящих переговоров. Поэтому будет всячески затягивать время и пытаться избежать завершения войны. Даже тогда, когда Трамп скажет ему, что Украина должна быть за столом переговоров.