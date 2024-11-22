Я хочу это предотвратить, – Меркель в мемуарах вспомнила разговор с Путиным об Украине

Ангела Меркель откровенно рассказала, что препятствовала вступлению Украины в НАТО. Также экс-канцлер указала, почему Путин приурочил вторжение к ее уходу с должности.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель написала мемуары под названием "Свобода: Воспоминания 1954-2021". Там она вспоминает о своих встречах с Путиным, передает 24 Канал со ссылкой на Die Zeit.

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Путин боялся Украины в НАТО

По словам Меркель, Путин, вероятно, приурочил полномасштабное вторжение к уходу ее с должности канцлера.

Далее немецкий политик цитирует слова российского диктатора. Тот высказывал опасения, что после ухода Меркель Украина присоединится к НАТО. "Я хочу это предотвратить", – говорил Путин.

В книге Меркель говорит, что отдельные лидеры стран Центральной и Восточной Европы, якобы, желают, чтобы Россия исчезла с карты мира. Бывшая канцлер не осуждает их, впрочем, отмечает, что страна-агрессор, которая обладает ядерным оружием, все же существует.

Отдельно она вспомнила, что Путин очень стремился, чтобы его воспринимали серьезно.

В мемуарах Меркель также описала, как Трамп относился к Путину. Политик призналась, что не хотела вступления Украины в НАТО, потому что боялась военного ответа.