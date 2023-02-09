Это влияет на работоспособность: в разведке прокомментировали состояние здоровья Путина
В сети все чаще обсуждают, что российский диктатор тяжело болен. Это подтверждают и в украинской разведке.
Онкология оказывает влияние на работоспособность Путина. Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.
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Юсов подчеркнул, что Путин давно неизлечимо болен, как и все российское общество. В частности, если говорить о психоэмоциональном состоянии, то на эту тему уже очень много исследований, как и закрытых, так и полностью открытых.
Если говорить о физическом состоянии, то есть информация о тяжелых болезнях, в том числе онкология, которая безусловно влияет на его работоспособность, его интенсивность работы. Оттуда и длинные паузы, когда он исчезает, и какое-то неуклюжее поведение в публичных местах, и отсюда история о двойниках,
– отметил представитель ГУР.
Также добавил, чтобы поддерживать какую-то видимость работы и того, что Путин еще на что-то способен, возможно используют каких-то "биороботов", которые и выполняют эту функцию.
Данные ГУР о состоянии Путина: последние новости
- Недавно в одном из интервью начальник ГУР Кирилл Буданов отметил: "Вопрос, настоящий ли это сейчас Путин, остается открытым".
- Также глава украинской разведки ранее рассказывал, что российский диктатор действительно смертельно болен раком. Более того, Буданов отметил, что в ближайшее время Путин умрет.
- Заметим, в ГУР также сообщали, что у Путина есть по меньшей мере три двойника.