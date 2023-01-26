Больной, и это подтверждено, – Скибицкий о состоянии здоровья Путина
Президент России Владимир Путин пока появляется в эфирах и на разных мероприятиях. Однако подтверждено, что он болеет.
Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий, сообщает 24 Канал.
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Путин болеет
Скибицкий рассказал, что Путин болеет. Это уже подтверждено.
Пока появляется в эфирах, на люди выходит. Но здоровье не очень. Двойники задействованы. Даже по его внешнему виду видно, что проходит какая-то стадия обострения, а затем его немножко приводят в порядок, и он снова появляется,
– объяснил генерал-майор.
По его словам, важно понимать, что те процессы, которые начались и продолжаются в России, свидетельствуют, что там есть люди, реально желающие смены власти.
"Насколько это будет быстро, зависит от наших успехов", – отметил Скибицкий.
Он уточнил, что говорится именно об окружении Путина – людях, имеющих в России власть.
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Зеленский сомневается, жив ли Путин
- Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не намерен вести переговоры с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Причина – то, что Россия разрушила украинские города и убила немало людей, из которых многих пытали.
- Более того, Зеленский говорит, что он не уверен, что тот президент страны-агрессора, который иногда публично появляется, действительно Путин. Поэтому украинский лидер сомневается, что тот действительно жив и принимает решение.
- Глава государства не понимает, с кем вести мирные переговоры. Также Зеленский пожаловался на отсутствие уважения со стороны России.
- Он надеется, что когда страна-террорис отведет войска на свою территорию, россияне признают свои большие ошибки и в Москве будет новое правительство.