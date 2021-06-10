Путин всячески будет препятствовать вступлению Украины в НАТО, – российский журналист Яковенко

Владимир Путин в интервью прокремовскому каналу заявил, что его пугают возможности вступления Украины в НАТО. Впрочем, у него ограниченные ресурсы, чтобы как-то этому помешать.

Глава Кремля также посчитал, сколько в Россию могут лететь ракеты из Украины. Об этом рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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У Путина, как всегда, альтернативный глобус, – Яковенко

Путин выразил беспокойство, что если наша страна войдет в НАТО, время полета ракет от Харькова или Днепра до Москвы уменьшится до 7 – 10 минут. Впрочем, журналист объяснил, почему президент России ошибается.

У Путина, как всегда, альтернативный глобус. Потому что расстояние от Днепра до Москвы – 800 километров по прямой. А от столицы стран-членов НАТО, например, Вильнюса – 790 километров, Таллина-782 километра,

– отметил он.

И добавил, географически украинский город Днепр расположен дальше. Поэтому слова президента России не соответствуют действительности.

Игорь Яковенко убежден, что Украина рано или поздно станет членом Альянса. Ведь для этого прилагаются все усилия.

"Путин будет этому всячески препятствовать. Но его ресурсы здесь ограничены. Может шуметь, может возмущаться, но оснований для этого нет", – подчеркнул оппозиционер.

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