Путин будет пытаться выйти из Украины до октября, – Давыдюк назвал причину

Уже осенью Украина начнет активно получать оружие от США по ленд-лизу. Так что в России, вероятно, решат до этого времени покинуть Украину. Эксперты предполагают, что этого следует ожидать до октября.

Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давыдюк. По его мнению, Россия будет двигаться исключительно по своему сценарию, а затем в какой-то момент, оккупировав часть территорий, попытается выйти, как это сделала на Змеином.

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Давидюк предполагает, что россияне скажут, якобы "операция" завершена, они идут домой, а если Украина будет "провоцировать войну", то они объявят мобилизацию.

По словам политолога, такой сценарий выглядит реалистично и Путин на него очень рассчитывает.

Тем более, что Путина поджимает время. Октябрь – это период получения современного и мощного оружия по ленд-лизу, и глава Кремля этого боится. Поэтому Путин будет пытаться выйти из Украины до октября,

– считает Давидюк.

По его мнению, это одна из причин того, что будут реализованы события со стороны России.

Давидюк считает, что Путин захочет выйти из Украины до октября:



К слову, Украина еще не получала американское вооружение по ленд-лизу. В СНБО предполагают, что поставки могут начаться в период с июля по сентябрь.

А военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что сейчас ленд-лиз находится на стадии подготовительных процедур. По его мнению, американское оружие нам начнет поступать до октября.

Что известно о ленд-лизе для Украины: основное

Еще 9 мая президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, предусматривающий поставки высокотехнологичного оружия.

В Офисе Президента сразу заявляли, что поставки вооружения будут возможны не ранее чем за месяц после подписания этого документа.

В рамках вооружения по ленд-лизу для Украины предусмотрено 15 – 20 миллиардов долларов. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин отметил, что украинское руководство очень хорошо работает, однако точной информации о том, каким будет оружие, нет.

К слову, 30 июня президент США Джозеф Байден объявил о новом пакете помощи. В него войдут системы ПВО, больше артиллерии и боеприпасов. Кроме того, в списке – контрбатарейные радары и ракеты к HIMARS.

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