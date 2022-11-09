Постоянно будет прилипать к Си Цзиньпиню, – Яковенко предположил, каким может быть визит Путина на G20

15-16 ноября на Бали состоится G20. Уже несколько месяцев обсуждается вопрос, поедет ли на саммит Путин, ведь там будут присутствовать толерантные к нему лидеры Китая и Индии. Однако визит главы Кремля на Бали маловероятен.

Об этом 24 каналe рассказал российский журналист Игорь Яковенко. Несмотря на разговоры о том, что Путина там могут арестовать или даже убить – это, конечно, фейки – он боится. И, наверное, сам не захочет туда ехать.

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Путин будет изгнанником на G20

Журналист считает, что на сегодняшний день Путин крайне токсичен, но возможность пообщаться с его нынешним хозяином Си Цзиньпином для него может быть соблазнительной.

Вместе с тем Путин может там оказаться в достаточно сложной ситуации. Ведь совершенно очевидно, что определенное количество людей, даже целые делегации, выйдут из зала, когда он будет что-то говорить,

– отметил Яковенко.

Вокруг главы Кремля будет кольцо отчуждения. Он его сможет компенсировать тем, что будет прилипать к Си Цзиньпиню, к лидеру Индии, еще к кому-то. Но ситуация, когда Путин будет там изгнанником – достаточно прогнозируемая. Потому он не поедет.

Выступление Зеленского станет событием

Вероятность того, что у российского диктатора будет рандеву с Байденом, журналист считает очень низкой. Если они вместе окажутся (если окажутся), а переговоров не будет, это тоже довольно плохой симптом, которого Путин попытается избежать.

Наиболее вероятно, что на G20 будет громкое, яркое выступление онлайн Владимира Зеленского. Скорее всего, оно состоится, но не думаю, что Зеленский физически будет там присутствовать.

"Насколько мне известно, принцип Зеленского – не покидать Украину. Я думаю, что эта позиция останется неизменной. Но его выступление состоится и оно станет событием G20. Таким же, как стало выступление Зеленского на G7", – говорит Игорь Яковенко.

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