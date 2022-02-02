Путин цинично заявил, что Украина создает для себя "угрозы"

Владимир Путин обвинил Украину в том, что она сама создает для себя угрозы. В этом контексте президент России, конечно же, намекнул на НАТО.

Такое мнение глава Кремля озвучил на пресс-конференции после встречи с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

Важно США в очередной раз напомнили России, что она не имеет права голоса за членство Украины в НАТО

Путин заявил, что Украина якобы противоречит самой себе в вопросе соблюдения минских соглашений.

Мы, с одной стороны, слышим, что Украина хочет их выполнять. В то же время, звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит минские соглашения, то она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы (вступлением в НАТО – 24 канал) для России, она создает аналогичные угрозы для себя,

– сказал Путин.

По его мнению, США якобы не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются сдерживать Россию.

"В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в вооруженный конфликт, и заставив союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США", – отметил Путин.

Он также упомянул о "бандеровцах", которые после принятия Украины в НАТО пойдут на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем.

Россия выступает против вступления Украины в НАТО

В Кремле открыто выступают против расширения НАТО на восток. Россия заявила, что не позволит, чтобы это произошло.

В то же время это касается не только Украины, но и Финляндии и Швеции. Россиян немедленно поставили на место и в очередной раз заявили, что в этих вопросах с ними никто советоваться не будет.

Но Кремль не унимается. Далее Россия потребовала вывести войска НАТО из Румынии и Болгарии. Мол, Альянс следует вернуть к его границам в 1997 году. Ответ был вполне прогнозируемым.

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