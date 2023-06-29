Не самый проблемный регион России: зачем Путин внезапно приехал в Дагестан
Владимир Путин посетил республику Дагестан в России. Но это не самый проблемный регион страны-агрессора, поэтому российский диктатор туда и поехал.
Об этом 24 Каналу заявил журналист, публицист Виталий Дымарский. Он отметил, что, мол, в проблемный регион бункерному деду нечего ездить, чтобы не создавать "лишние проблемы".
Смотрите также Путин пошел на компромисс? Что ждет агрессора дальше
"Поэтому, я думаю, что президент (России – 24 Канал) поехал для того, чтобы выйти из того образа, в который его обозреватели и наблюдатели загнали – в образ человека где-то в бункере, который скрывается от всех", – подчеркнул Дымарский.
К тому же непонятно, где находился Владимир Путин во время "мятежа" Евгения Пригожина. А теперь, мол, президенту страны-агрессора нужно возвращаться к "народу".
"Нужно быть вместе с "народом", а не над ним. Надо быть "рядом", показывать "народную любовь", – отметил журналист.
Почему бункерный дед поехал в Дагестан: смотрите видео
"Путин с небес"
Российские пропагандисты обнародовали в сети кадры, как диктатора встречают люди в Дагестане. Толпа встречала Путина радостно.
Но такая реакция людей, по мнению публициста, могла быть вполне искренней. Мол, бункерный дед как будто "спустился с небес".
И когда эта почти "легендарная мифологическая фигура" Путина, о котором только слышали, вдруг предстает перед ними, конечно, это впечатляет. Вполне можно даже похвалить кремлевских пиарщиков за то, что умелая и своевременная пиар-акция,
– сказал Виталий Дымарский.
Путин в Дагестане
- Чтобы поднять свои рейтинги после обвала из-за попытки мятежа Евгения Пригожина, российский диктатор ушел "в народ" и поехал в Дагестан.
- Во время своего визита он отправился здороваться с толпой. Нельзя исключать, что это был не Путин, а его двойник.
- Но такие приветствия "с народом" выглядят крайне странно, ведь обычно в Кремле во время встреч российский диктатор сажает гостей на противоположную сторону стола, которая достигает нескольких метров.
- Политолог Алексей Кошель убежден, что такой поход "в народ" Путина является попыткой перебить тему недомятежа главы ЧВК "Вагнера". А также отбелить репутацию и поднять рейтинги перед выборами.