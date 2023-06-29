Не самый проблемный регион России: зачем Путин внезапно приехал в Дагестан

Владимир Путин посетил республику Дагестан в России. Но это не самый проблемный регион страны-агрессора, поэтому российский диктатор туда и поехал.

Об этом 24 Каналу заявил журналист, публицист Виталий Дымарский. Он отметил, что, мол, в проблемный регион бункерному деду нечего ездить, чтобы не создавать "лишние проблемы".

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"Поэтому, я думаю, что президент (России – 24 Канал) поехал для того, чтобы выйти из того образа, в который его обозреватели и наблюдатели загнали – в образ человека где-то в бункере, который скрывается от всех", – подчеркнул Дымарский.

К тому же непонятно, где находился Владимир Путин во время "мятежа" Евгения Пригожина. А теперь, мол, президенту страны-агрессора нужно возвращаться к "народу".

"Нужно быть вместе с "народом", а не над ним. Надо быть "рядом", показывать "народную любовь", – отметил журналист.

Почему бункерный дед поехал в Дагестан: смотрите видео

"Путин с небес"

Российские пропагандисты обнародовали в сети кадры, как диктатора встречают люди в Дагестане. Толпа встречала Путина радостно.

Но такая реакция людей, по мнению публициста, могла быть вполне искренней. Мол, бункерный дед как будто "спустился с небес".

И когда эта почти "легендарная мифологическая фигура" Путина, о котором только слышали, вдруг предстает перед ними, конечно, это впечатляет. Вполне можно даже похвалить кремлевских пиарщиков за то, что умелая и своевременная пиар-акция,

– сказал Виталий Дымарский.

Путин в Дагестане