Самый одиозный пропагандист США, – политолог сказал, зачем Карлсон взял интервью у Путина

Американский журналист Такер Карлсон записал интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. Он продвинул два месседжа, которые могут пойти дальше и их будут использовать.

О них в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Олег Саакян. И объяснил реакцию, в частности, Китая.

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Месседжи Карлсона и Путина

В интервью Путин сказал, мол, Россия не будет воевать с НАТО. А значит он хочет убедить не помогать Украине. Другой момент – диктатор в очередной раз заговорил о готовности к переговорам.

"Ради этих месседжей это интервью и нужно было Путину. Для Карлсона и для трампистов оно было для того, чтобы переложить ответственность за российско-украинскую войну с Путина на Байдена. И рассказать, что все это Байден негодяй, а вот Трамп придет и все будет хорошо", – объяснил политолог.

Эта агитация направлена на республиканцев, которые еще не определились, чтобы выиграть праймериз и "маргинализировать классические части республиканцев", считает Саакян. Она может сработать и в этом минус. Но извне это интервью может только возмутить.

"Оно вызовет еще большую мобилизацию того, что они уже Путина привлекли к избирательной кампании. И, соответственно, на этом фоне я уже вижу в США флешмобы: "не голосуй за Путина, голосуя за Трампа", "не отдавай голос за Путина" и так далее. Это мобилизует и демократов, и частично республиканцев, которые против Трампа, и еще больше напугает Европу тем, что США получили очередную торпеду под киль, и американская демократия пропустила этот удар", – отметил он.

Соответственно все меньше становится надежд, что США остаются на плаву и надо брать ситуацию в свои руки и помогать Украине.

Реакция Китая

По мнению Саакяна, это интервью не воспримет положительно и Китай. Там не очень хотят видеть Трампа на посту американского президента.

"Здесь четко идет раздел между интересами России, которая заинтересована не столько в приходе Трампа, сколько в хаотизации избирательной кампании в США. Трамп на самом деле для них как плюс, так и минус может быть. Они уже радовались приходу правых популистов в Италии. Недолго радовались, менее 24 часов", – заметил он.

История с Карлсоном может быть более рабочей для нас, чем для России. Позорная 20-минутная историческая лекция Путина не воспримется западной аудиторией.

"В США, где рядовой республиканец, особенно избиратель Трампа, который собственной истории не знает, он не будет слушать про 882 год, каких-то Рюриков и всех остальных, где для него это просто тарабарщина", – добавил политолог.

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