Про них у розмові з 24 Каналом розповів політолог Олег Саакян. І пояснив реакцію, зокрема, Китаю.

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Меседжі Карлсона і Путіна

У інтерв'ю Путін сказав, мовляв, Росія не воюватиме з НАТО. А отже він хоче переконати не допомагати Україні. Інший момент – диктатор вкотре заговорив про готовність до перемовин.

"Заради цих меседжів це інтерв'ю і потрібно було Путіну. Для Карлсона і для трампістів воно було для того, щоб перекласти відповідальність за російсько-українську війну з Путіна на Байдена. І розповісти, що все це Байден негідник, а от Трамп прийде і все буде хорошо", – пояснив політолог.

Ця агітація спрямована на республіканців, які ще не визначилися, аби виграти праймеріз і "маргіналізувати класичні частини республіканців", вважає Саакян. Вона може спрацювати, і в цьому мінус. Але ззовні це інтерв'ю може лише збурити.

"Воно викличе ще більшу мобілізацію того, що вони вже Путіна притягли до виборчої кампанії. І, відповідно, на цьому тлі я вже бачу в США флешмоби: "не голосуй за Путіна, голосуючи за Трампа", "не віддавай голос за Путіна" і таке інше. Це мобілізує і демократів, і частково республіканців, які проти Трампа, і ще більше налякає Європу тим, що США отримали чергову торпеду під кіль, і американська демократія пропустила цей удар", – зазначив він.

Відповідно усе менше стає сподівань, що США залишаються на плаву і треба брати ситуацію у свої руки та допомагати Україні.

Реакція Китаю

На думку Саакяна, це інтерв'ю не сприйме позитивно і Китай. Там не дуже хочуть бачити Трампа на посаді американського президента.

"Тут чітко йде розділ між інтересами Росії, яка зацікавлена не стільки в приході Трампа, скільки в хаотизації виборчої кампанії в США. Трамп насправді для них як плюс, так і мінус може бути. Вони вже раділи приходу правих популістів в Італії. Недовго раділи, менш як 24 години", – зауважив він.

Історія з Карлсоном може бути більш робочою для нас, аніж для Росії. Ганебна 20-хвилинна історична лекція Путіна не сприйметься західною аудиторією.

"В США, де пересічний республіканець, особливо виборець Трампа, який власної історії не знає, він не буде слухати про 882 рік, якихось Рюріков і всіх інших, де для нього це просто тарабарщина", – додав політолог.

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