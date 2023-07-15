Абсурдность зашкаливает, – политолог указал на моменты заявления Путина о ЧВК "Вагнера"

Владимир Путин встретился с российскими журналистами и рассказал о якобы переговорах с вагнеровцами после их мятежа. Диктатор заявил, что ЧВК "Вагнера" юридически не существует.

Это 24 Каналу прокомментировал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, так называемое интервью Путина еще раз продемонстрировало отсутствие информационной политики и слабость власти в России.

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"Этот отрывок показал всю абсурдность ситуации и отношения Путина. Если вагнеровцев нет, они не прописаны в действующем законодательстве, то на кого потратили почти триллион рублей?" – риторически спросил Рейтерович.

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Однако, по его мнению, российское общество "схавает" и такую информацию.

В России продолжается цирк

"Я не понял, кто именно с позиции силы вел переговоры – Путин или Пригожин. Все кажется очень диким и смешным", – заметил политолог.

По словам Путина, большинство из присутствующих на встрече кивали головами на его предложения по "трудоустройству". В то же время Пригожин ответил, что "ребята не согласны с таким решением".

Мировые лидеры сделают выводы

"Я думаю, Эрдоган еще с начала мятежа Пригожина сделал все нужные выводы и теперь соответственно ведет себя", – сказал Рейтерович.

Так, президент Турции действует в собственных интересах, перекликающихся с украинскими. Поэтому он:

отпустил командиров "Азова";

поддержал вступление Украины в НАТО;

заявил о продлении "зернового соглашения" и т.д.

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