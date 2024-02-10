"Сам себя приравнял к Гитлеру": что хотел оправдать Путин в интервью Карлсону
Американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля повторил привычные нарративы, пытаясь оправдать неспровоцированную агрессию против Украины.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский прокомментировал скандальное интервью 24 Каналу. Как известно, Путин озвучил свою версию исторических событий и попытался оправдать Адольфа Гитлера в нападении на Польшу.
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Так, российский диктатор заявил, что "поляки заигрались и заставили Гитлера начать Вторую мировую войну". Мол, фюрер не имел другого выхода из-за "несговорчивости" Варшавы.
Интересно сравнить то, что он сказал о Польше, с событиями, которые происходят теперь. Фактически Путин сам себя приравнял к Гитлеру, с теми событиями, которые происходили 80 лет назад,
– отметил Желиховский.
Очевидно Путин считает, что теперь украинцы "не оставили выбора" России, поэтому она "была вынуждена" напасть.
Почему Карлсон взял интервью у Путина
Карлсон сыграл роль "полезного идиота", дав диктатору возможность говорить на широкую аудиторию. Вероятно, американец согласился на такую авантюру в поисках сенсации или денег.
Очевидно у него есть аудитория. Мы должны понимать, что в США есть разные взгляды на разные вещи,
– подчеркнул Желиховский.
Однако партнеры Украины осознают, что Карлсон не имеет ничего общего с журналистикой, и даже могут ввести санкции против него.
Интервью Путина: реакции
- Представитель украинской разведки Андрей Юсов считает, что это информационно-психологическая спецоперация России, направленная на западный мир.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил надежду, что интервью Путина отрезвит западных политиков относительно личности российского диктатора.
- Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам иностранных дел и безопасности Набила Массрали заявила, что Путин в очередной раз повторил опасную ложь.