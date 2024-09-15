Путин – настоящий психопат: американский адвокат назвал основные особенности его поведения

Владимир Путин неоднократно делал неадекватные заявления и демонстрировал жесткое поведение. Также он склонен менять свою позицию, в частности относительно целей так называемой СВО.

Психологи считают, что Путин имеет черты нарциссизма, психопатии и манипулятивного поведения. По мнению американского адвоката Эда Стира, которым он поделился с 24 Каналом, поведение главы Кремля свидетельствует о том, что он является настоящим психопатом.

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Путин не стесняется врать

Эд Стир работал прокурором и специализировался на организованной преступности и коррупции. Также он исследовал поведение преступников и является экспертом в изучении мышления психопатов.

Психопаты, по его словам, особенно опасны, потому что наука не нашла способ контролировать их поведение. Единственный способ бороться с ними – через систему уголовного правосудия.

Все психопаты – манипулятивны. Они не имеют эмоций, поэтому в детстве они чувствуют пустоту. Психопаты учатся заполнять ее определенными формами поведения, которые приносят им удовольствие. Получают они его от манипуляции и причинения боли другим людям,

– объяснил адвокат.

Психопаты, как правило, не заводят дружеских отношений и склонны быть одиночками. Они могут наблюдать за чувствами нормальных людей и использовать их. Это происходит как на уровне личных отношений, так и в аспекте политического лидера.

То, что они не испытывают страха, означает, что у них нет совести. Поэтому, по его мнению, психопаты не могут отличить правду от лжи. Они говорят неправду так же легко, как и правду.

Когда вы смотрите на поведение Путина, становится понятно, что он способен манипулировать другими людьми, потому что сам не имеет эмоций. Также он может использовать эмоциональные слабости других людей. Он не стесняется врать и не может отличить в собственном уме ложь от правды, потому что у него нет совести,

– подчеркнул эксперт.

С такими людьми чрезвычайно сложно иметь дело. Все люди с нормальными эмоциями не могут представить, как существовать в мире без чувства любви, сопереживания, сочувствия к другим людям, угрызений совести.

Что сделал Путин, когда убрал Евгения Пригожина, который был для него проблемой? Без всяких колебаний он взорвал самолет, на котором находился тот и еще группа людей, мгновенно решив свою проблему,

– отметил адвокат.

Однако Путин, вероятно, манипулировал Пригожиным, заставив его поверить в то, что он будет в безопасности, сев в этот самолет.

Он убил Алексея Навального, просто чтобы убрать его как фактор в переговорах об освобождении пленных между Россией и Западом. Путин не хотел вести переговоры по Навальному, потому что оппозиционер был слишком большой угрозой,

– предположил Эд Стир.

Обратите внимание! Владимир Зеленский считает, что Путин – не сумасшедший. По мнению президента, тот является опасным, и это гораздо страшнее, ведь он не остановится. Если бы Россия победила в Украине, Путин, по словам Зеленского, стремился бы "изменить границы Европы".