Путин заявил, что Азовское море "принадлежит России" и денонсировал договор с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ, согласно которому его страна выходит из договора о сотрудничестве с Украиной в Азовском море и Керченском проливе. Соответствующий документ был обнародован на сайте Путина 13 июня.

Как отмечается в документе, закон вступает в силу дня публикации. Собственно, Путин утвердил, что после фейкового референдума берега Азовского моря и Керченского пролива якобы стали принадлежать только России, пишет 24 Канал.

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О чем идет речь в законе

Глава российского государства подписал федеральный закон "О денонсации договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива",

– пишется в документе.

В сопроводительных материалах указывается, что Россия считает, что "Украина потеряла статус прибрежного государства" в акваториях в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Путин считает, будто после фейкового референдума и попытки аннексии этих украинских областей берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать исключительно России.

Следует напомнить, что этот договор между Россией и Украиной определял статус Азовского моря и Керченского пролива. Договор был подписан Путиным и Кучмой в Керчи 24 декабря 2003 года.

Он определял порядок совместной деятельности в области судоходства, включая его регулирование и навигационно-географическое обеспечение, рыболовство, защиту морской среды, экологическую безопасность, а также поиск и спасение в Азовском море и Керченском проливе.

24 февраля 2023 года Верховная Рада Украины денонсировала все договоры с Россией относительно Азовского моря. Речь идет о договоре между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, а также соглашение о создании Черноморской группы Военно-морского сотрудничества. Таким образом, Украина вышла из всех договоров с Россией относительно Азовского моря.