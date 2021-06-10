Путин до сих пор живет в СССР, – Казанский

Владимир Путин в интервью пропагандистам прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Однако российский президент до сих пор ведет себя так, будто живет в Советском Союзе.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский отметил, что Путин напрямую угрожает Украине. По его словам, глава Кремля почему-то считает, что все должны учитывать реакцию Москвы по важным вопросам.

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Украина живет в других реалиях

Как отметил Казанский, Путин не понимает, что Украина живет в совсем других реалиях, чем Россия. В частности, он считает, что украинское государство должно запрашивать у него разрешения по поводу вступления в НАТО.

Однако Казанский отметил, что Украина является независимой, поэтому самостоятельно может решать, как ей вести себя и куда вступать.

Мне кажется, что Путин до сих пор живет в СССР. Он не понимает, что у нас уже другие реалии,

– подчеркнул журналист.

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Казанский прокомментировал интервью Путина: смотрите видео

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