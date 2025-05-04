Путин должен не хвастаться танками на параде, а думать об окончании войны, – Зеленский

Владимир Зеленский во время визита в Чехию высказался о войне в Украине. Он подчеркнул: следует усилить давление на Россию, иначе агрессор не пойдет на реальные шаги по завершению войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Что сказал Зеленский о России 4 мая

Киев готов прекратить огонь. А вот Москва – нет. Она предлагает "перемирие" на несколько дней в мае, пока не пройдет "парад победы". А в чем-то более серьезном не заинтересована.

Сегодня уже 54-й день, как Россия игнорирует даже предложение Америки полностью прекратить огонь. Мы считаем, что прекращение огня возможно абсолютно в любой момент – хоть с сегодняшнего дня. Оно должно длиться не менее 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии,

– сказал президент Украины.

Зеленский отметил: Путин очень хочет похвастаться танками на Красной площади. Вместо этого он должен думать не об этом, а о том, как закончить войну против Украины.

Что надо делать, чтобы закончить войну, по мнению Зеленского:

больше санкции против России;

дальнейшая поддержка Украины;

ощутимый рост оборонного взаимодействия во всей Европе.

"Россия должна знать, что европейцы точно себя защитят", – акцентировал президент.

Он поблагодарил Чехию за поддержку. Кстати, Украина может получить 1,8 миллиона снарядов от Праги.