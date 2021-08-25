Путин должен изменить подход, – в "Нафтогазе" объяснили решение немецкого суда по "СП-2"
Источник:24 канал
Компания-оператор "Северный поток-2" проиграла суд в Германии относительно освобождения от требований Газовой директивы ЕС. Теперь Украина получила тактическое преимущество в противостоянии с Россией на энергетическом поле.
Об этом в эфире 24 канала сообщила советник главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светлана Залищук. По ее словам, благодаря решению суда Украина защищает собственную энергетическую безопасность.
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Почему решение суда важно для Украины
Советник отметила, что теперь "Северный поток-2" (далее – "СП-2") не запустят так быстро, как хотел Кремль.
"Путин должен изменить всю парадигму подхода к тому, как он хотел использовать "СП-2", потому что и Украина, и Европейская комиссия настаивает на этом", – сообщила чиновница.
В "Нафтогазе" отметили, что в целом европейский политикум поддерживает то, чтобы газопровод отвечал европейскому законодательству.Обратите внимание! В Кремле уже отреагировали на проигрыш "Северного потока-2" в немецком суде. Там назвали это решение корпоративным вопросом.
Кремлю "обрезали крылья"
По словам Залищук, Путин теперь не сможет контролировать "СП-2". Кремль будет искать независимую компанию, которая будет оператором труб газопровода.
Таким образом "Газпром" не сможет диктовать правила, как использовать трубу,
– отметила советник.
Однако важно увидеть исполнение этого решения на практике.
"Газпром" будет контролировать трубу на 50%
Советник добавила, что еще одним из важных критериев является доступ к трубе так называемых третьих лиц. Говорится о других компаниях, которые должны использовать ее мощности.
"Таким образом "Газпром" может контролировать трубу только на определенный процент: на 50% в соответствии с сегодняшними нормами", – рассказала Залищук.
Интересно Апелляцию стоит ожидать, – в "Нафтогазе" отреагировали на суд по "Северному потоку-2"
Впрочем, чиновница считает, что радоваться пока не стоит. Впереди еще решение немецкого энергорегулятора и одобрение Европейской комиссии.
Залищук рассказала о решении суда по "Северному потоку-2": смотрите видео
Суд по "Северному потоку-2": самое главное
- Высший земельный суд Дюссельдорфа в Германии принял решение по жалобе оператора "Северного потока-2" на сетевое агентство "Bundesnetzagentu".
- Компания-оператор российского газопровода должна соответствовать нормам Газовой директивы ЕС. Также решили, что половина мощностей газопровода должна быть доступной для других компаний.
- Сейчас "Газпром" обладает монополией на экспорт газа с территории России.