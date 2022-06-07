Путин дошел до войны, потому что место "лидера свободного мира" пустовало 12 лет, - Пионтковский

В настоящее время Украина является лидером свободного мира. Но до сих пор это место пустовало, и президент России Владимир Путин решил его занять, поэтому и начал войну против Украины.

Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его мнению, Путин так обнаглел и дошел до этой войны , потому что место "лидера свободного мира" пустовало 12 лет.

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Пионтковский говорит, что все привыкли к тому, что это должен быть человек, сидящий в кабинете в Белом доме, например.

"Но ни Обама, ни Трамп не были лидерами. Они бы даже удивились, если бы их назвали лидерами свободного мира", – говорит он.

Пионтковский объяснил, почему ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не стали лидерами свободного мира .

"Обама был убежден, что США виновны перед некоторыми народами мира. Он извинялся за преступления американского империализма".

"Трамп имел ту же идею, но с другой стороны – если для Обамы Америка была слишком плоха, а весь остальной мир хорош, то Трамп говорил наоборот – что Америка великолепна, а мир плох".

По словам публициста, предыдущие президенты проталкивали Америку в выгодном направлении для диктаторов мира выходом из мировой арены.

В то же время, Байден эти обязанности "лидера свободного мира" сейчас с помощью Украины выполняет. Однако настоящими лидерами свободного мира сейчас является Украина, и поддерживающая ее во всем Великобритания,

– заявил Пионтковский.

Пионтковский говорит, что Путин решил стать "лидером свободного мира":



Как Великобритания поддерживает Украину: коротко

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