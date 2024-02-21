Почему из-за Путина мы "испорчены" навсегда, или как агрессор поверил в абсурдную теорию

Нынешняя концепция понимания Кремлем украинского вопроса живет уже очень много лет – и пока без существенных изменений. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

"Испорченные" и "неиспорченные" украинцы по-русски

В этой концепции много стереотипов: "малороссийство как болезнь русской нации", "украинский язык придумали австро-венгерские профессора", "Украину создал Ленин". Сейчас хотелось бы подробнее остановиться на том стереотипе, который заставил Владимира Путина не жалеть о смерти более 400 тысяч российских солдат, по официальным подсчетам нашего Генштаба, чтобы укротить Украину.

Читайте также Из украинца в россиянина за 10 дней: как Россия профессионально промывает мозги украинских детей

Говорится о принципе "кнута и пряника". Если, мол, украинцы не хотят "по-хорошему" прекратить сопротивление и стать вассалом России, то с ними надо разговаривать "по-плохому". Этому принципу кремлевской политики в отношении Украины тоже много лет.

В августе 1932 года, в разгар Голодомора, Иосиф Сталин смотрит на показатели заготовки зерна в Украине и злится. Поставленный им план не выполняется, срываются экспортные валютные контракты, теряется доверие международных рынков к СССР как торговому партнеру.

Реагируя на это, Сталин размышляет над тем, чтобы заменить Станислава Косиора, генсека ЦК КП(б)У, на Лазаря Кагановича, который на тот момент жил и работал в Москве после того, как в 1925 – 1928 годах возглавлял Компартию Украины. Сталину кажется, что Косиор замкнутый к украинским крестьянам, а вот Каганович умеет проводить жесткую партийную линию в жизни.

В ответ на это Каганович пишет Сталину письмо, которое зацитирую:

"Мне, конечно, легче будет взяться за дело прямо, ведь знаю страну, экономику и людей. Правда, люди уже не те, оставил я их другими, немного испортились, видимо, сильно изменились в результате "мягкости" и легкости управления по принципу "не обижай" и взаимной амнистии. Это, между прочим, один из моментов, которые портят настроения, поэтому начинать в Украине надо снова с людей!". (по изданию "Голодомор 1932 – 1933 годов в Украине. Документы и материалы". Киев, 2007).

Ключевое слово в письме Кагановича – "испортились". Кремлевское понимание украинского вопроса, оказывается, оперирует динамикой украинских настроений, когда в одну эпоху украинцы – "неиспорченные", а в другую – "испорченные". Лечить эту "порчу" следует только жесткостью, ведь иного языка мы здесь, в Украине, вроде как не понимаем.

Заметьте Блокирование границ: урок для Украины по защите национальных интересов на пути в ЕС

Когда украинцы голосуют за Виктора Януковича или за Виктора Медведчука – они "неиспорченные", когда же берутся за оружие, чтобы сопротивляться российскому нашествию – "испорченные". Поэтому тогда уже в руки берется кнут вместо пряника, и языком военных преступлений Путин пытается "исправить" украинцев и украинок.

Кстати, российскую оппозицию он тоже "исправляет" – вспомним недавнюю смерть Алексея Навального, тюремные сроки Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы.

Еще одним идеологом "исправления" украинцев с помощью войны был Лев Троцкий, первый главком советской армии. Он считал очень уместной идею перманентной революции, чтобы такие страны, как Украина, были под постоянным прессингом Красной армии, ведь только такое состояние сделает их лояльными к советской власти. Мол, война отрезвляет настолько, что ты забываешь об "историческом мифе" о собственной национальной идентичности.

Путин искренне верит в свою теорию об "исправлении" украинцев

Путин идет даже дальше Кагановича и Троцкого. Ему кажется, что объем пророссийских настроений в Украине – будто газ на плите, где только подкручиваешь ручку и получаешь больше пламени, а сами эти пророссийские настроения являются натуральным положением вещей, что-то типа априорных политических настроений украинцев. Вот не слушали бы украинцы Запад – точно верили бы, что их будущее возможно только в составе России, думается Путину. А потому он нас "денацифицирует", "лечит", "исправляет".

Путин придумал свою собственную версию Украины и верит, что чем больше своих солдат он отправит на войну, тем вероятнее достигнет результата, когда Украина начнет соответствовать его ожиданиям. Понимая, что существенное количество нынешнего украинского политического и военного руководства получало еще советское образование, Путин считает, что давлением он подтолкнет этих людей воскресить в своей ментальности советские нарративы о том, как Украина может быть успешной только в союзе с Россией.

Кремль руководствуется тем видением, которое он получает с оккупированных территорий Украины, где напуганные люди благодарят Россию и ее армию за "освобождение", тем самым подтверждая, что из категории "испорченных" украинцев они перешли в категорию "неиспорченных". Такой "благодарности" Путин ожидает от всех нас.

Но дело в том, что мы "испортились" настолько, что видим Украину только в составе Евросоюза и НАТО. Мы видели и российскую "лепешку", и российский "кнут" – ни первое, ни второе нам не нужно. Путин и в дальнейшем будет инвестировать усилия в то, чтобы нас "исправить", однако даже если всю страну запереть в психиатрической больнице и колоть галоперидолом, как это делала советская карательная психиатрия, то и это не поможет нам избавиться от нашей "испорченности".

Рекомендуем Бояться мобилизации – естественно, ненормально кое-что другое

Довольно абсурдно, что Путин ради своей иллюзии об "испорченности" украинцев отправил на смерть более 400 тысяч своих солдат. Это говорит о двух вещах:

во-первых, Путин – такой же математик, как и историк. Даже Адольф Гитлер считал потерю 50% количественного состава группы нападения достаточной причиной, чтобы прекратить нападение и отступить;

во-вторых, цена исторических иллюзий порой чрезвычайно высока. Начинается все с того, что ты начинаешь верить, будто точно знаешь, как надо действовать – и тогда уже остановить такого человека трудно.

Мнение Путина не изменит даже проигрыш в войне

Таким был, кстати, Слободан Милошевич, югославский диктатор. Тот так же не воспринимал договоренностей, компромиссов и не слышал голосов людей, не замечал Европу вокруг. Легко отдавал приказы о боевых действиях в 1990-х, о расстрелах, рассказывая хорватам и боснийцам, что они – на самом деле сербы, потому что так исторически сложилось.

Больше всего от Милошевича доставалось хорватам. Сербские газеты высмеивали даже географию Хорватии – мол, посмотрите на эти границы, это же искусственная страна, ни один народ никогда не расселится органично на такой территории. Хорватам это болело – они взялись за оружие. Взялись за культурную реновацию – говорили только на хорватском языке, поддерживали хорватское искусство и литературу, а несогласным с этим движением сербам помогли уехать домой в Сербию.

Но Путин не хочет учиться на опыте Милошевича, который плохо закончил. Наоборот, он считает, что сам готов учить, готов читать лекции по истории, политики, культуры – как он это сделал в интервью с американским медийщиком Такером Карлсоном.

А потому вряд ли Путин когда-нибудь изменит свои взгляды на Украину. Даже проигрыш в войне не заставит его отказаться от мысли, будто украинцев можно "исправить", применив метод "кнута и лепешки", и они станут полноценными россиянами. Путин сделает все, чтобы эта идея продолжала быть в геополитическом арсенале Кремля, хотя ее настоящее место – на свалке иллюзий тоталитарных диктаторов.