Путин живет в информационном аквариуме и думает, что Запад можно расколоть, – Зеленский

Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Робертой Метсолой высказался о планах Путина, передает 24 Канал. Украинский президент считает, что победить Россию следует не только на фронте, но и в политической плоскости.

Также гарант выразил уверенность, что Украина остановит наступление россиян, когда получит оружие от Запада. На поставки потребуется несколько месяцев, пока же государство наращивает производство собственной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов.

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Что сказал Зеленский о Путине

Путин не собирается останавливаться. Он живет в информационном аквариуме, который построили его спецслужбы. И у него есть ощущение, что Запад можно расколоть, что все ценности – это просто слова,

– заявил лидер государства.

Зеленский подчеркнул: к сожалению, представители разных стран иногда подтверждают, что санкции против России не такие мощные. А еще находят форматы, как их обходить.

"И даже приходят на инаугурацию человека, который просто ограбил жизнь украинцев, просто забрал нашу жизнь", – сказал Зеленский, вероятно, намекая на посла Франции. К счастью, таких людей не большинство.

Так что вопрос единства остается актуальным.

Куда планирует наступать Россия

Зеленский не назвал конкретные страны. Очевидно, речь о Польше и странах Балтии, ведь именно они входили в состав СССР.

"Что будет дальше делать Путин? Не будет останавливаться. Можно ли его остановить? Это обязательно нужно сделать, потому что он пойдет дальше. Все учились в школах, можем посмотреть географию, понять историю Советского Союза, понять, кто был частью этого Союза, и понять, куда он будет идти", – отметил он.

Остановить Путина надо не только на фронте

Украинский президент сказал, что поставить Путина на место на поле боя – мало. Россиян много, Путину их не жалко. Надо привлечь еще и политическую составляющую. И это должны быть не только санкции, но и Саммит мира.

Как только получится побороть Путина политически – мы уменьшим потери украинцев на поле боя,

– подытожил Зеленский.

Прогнозы разведок относительно возможного наступления Путина на Европу

Интересно, что в ГУР ранее звучали мысли, что НАТО может не удержать восточный фланг, потому что медленно реагирует. В то же время среди стран, на которые может напасть Путин, регулярно появляется и Молдова.

В Польше считают, что Путин может провести мини-операцию против одной из стран Балтии. Например, "зайти в знаменитую Нарву или высадиться на одном из шведских островов".