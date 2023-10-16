Единственная надежда Путина: почему глава Кремля активно расхваливает Китай

Президент России Владимир Путин едет в Китай на встречу с Си Цзиньпином. Глава Кремля примет участие в форуме "Один пояс, один путь".

Вероятно, Путин будет просить оружие и боеприпасы у Си Цзиньпина. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Отметим, что это будет второй зарубежный визит диктатора не в страны бывшего СССР после полномасштабного вторжения в Украину.

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Путин делает реверанс перед Китаем

Российский президент поддержал так называемый китайский "мирный план". Однако практически такой же план предложил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва. А также с таким же планом приезжали в Киев семь африканских лидеров.

Честно говоря, это мир в обмен на территорию. Украина на такое точно не пойдет. Это очевидно и здесь вопросов быть не может. Однако постоянно эту "тухлятину" пытаются продвинуть,

– сказал Яковенко.

Путин среди всех вариантов выбрал китайский план, ведь главе Кремля сейчас важно сделать много реверансов, похвалить Китай, потому что Пекин – главная надежда для Путина.

24 февраля 2023 года на сайте МИД Китая появился так называемый "мирный план". В документе КНР призывает Украину и Россию приостановить военные действия и сесть за стол переговоров.

Китай – это единственная большая страна, ядерная держава, которая не то чтобы поддерживает Путина, но, по крайней мере, готова с ним общаться.

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Цель визита

Российский оппозиционный журналист убежден, что главная цель визита Путина в Китай разговор об оружии. Ведь главная проблема Кремля в этой войне – дефицит снарядов и оружия.

"Путин будет говорить с Си Цзиньпином о том, чтобы Китай, возможно, не прямо, а через Северную Корею, передавал России оружие. Это, наверное, для Путина будет главное содержание диалога, а вот у Си Цзиньпина другие планы", – добавил Яковенко.

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