Путин планирует посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию на этой неделе, – СМИ
Источник:Politico
Глава Кремля Владимир Путин готовится отправиться в "турне" по арабским странам. Российский диктатор намерен посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Путин также планирует встретиться с саудовским наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. Политики также хотят провести совместные переговоры.
Интересно Путин доверяет только родственникам: может готовить дочь себе в преемники
Путин собрался в ОАЭ и Саудовскую Аравию
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков рассказал, что сначала Путин проведет "рабочий визит" в Объединенные Арабские Эмираты, где сейчас проходит глобальный климатический саммит COP28. В частности, российский президент должен приехать в Дубай.
Я надеюсь, что это будут очень полезные переговоры, которые мы считаем чрезвычайно важными.
– добавил Ушаков.
Далее, по словам Ушакова, Путин должен улететь на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Скорее всего, они будут проходить в саудовской столице Эр-Рияде.
Журналисты издания Politico добавили, что Путин рискует быть арестованным во многих странах мира из-за ордера по военным преступлениям, который на него выдали весной 2023 года. Однако ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не ратифицировали основополагающий Римский договор МКС, устанавливающий юрисдикцию суда.
В СМИ также напомнили, что в последние месяцы Саудовская Аравия пыталась позиционировать себя как посредника в продолжительной войне Путина против Украины. В частности наследный принц бин Салман неоднократно проводил переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Путина пригласят на саммит "Большой двадцатки"
- Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что российский диктатор Владимир Путин пригласят на саммит G20, запланированный на 2024 год в Бразилии. Однако он сам должен решить, ехать ли ему туда или нет.
- В частности, поскольку на Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, то Бразилия как страна-подписант Римского устава обязана задержать Путина. Сам да Силва сказал, что российский диктатор все же должен быть арестован.
- Следует отметить, что сначала президент Бразилии уверял, что Путина не арестуют. Но через несколько месяцев он изменил свое мнение.