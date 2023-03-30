Путин вскоре может приехать в Турцию: задержат ли его там
Источник:AHABER
Диктатор и военный преступник Владимир Путин может приехать в Турцию 27 апреля. Он примет участие в открытии атомной электростанции "Аккую", построенную по российскому проекту.
Однако Путина из-за ордера на арест не задержат в Турции. О возможном визите диктатора сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
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Путин вскоре может приехать в Турцию
По словам Эрдогана, в Турции будет открыта первая из четырех запланированных АЭС 27 апреля. Затем торжественно откроют еще три.
На них мы будем накапливать большое количество энергии. Я надеюсь, мы сможем это сделать в следующие пять лет,
– сказал турецкий президент.
Эрдоган отметил, что на открытие АЭС может приехать Путин. В то же время российский диктатор может присоединиться к мероприятию онлайн.
К тому же турецкий лидер подчеркнул, что "западный клуб хочет втянуть Турцию в войну против России". Однако, по его словам, Турция хочет выступить посредником в переговорах между Украиной и страной-террористом.
Задержат ли Путина в Турции
Турция не подписывала Римский устав, поэтому не признает решение Международного уголовного суда. Таким образом, в случае визита Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решения МУС, выдавший ордер на арест российского военного преступника.
Ордер на арест Путина: последние новости
- Недавно стало известно, что еще одна страна обязалась арестовать Владимира Путина, выполняя решение Международного уголовного суда. Речь идет об Армении, которая признала соответствующими конституции обязательства, закрепленные Римским уставом.
- Кстати, Южно-Африканская Республика может быть первой, кто арестует Путина во время его запланированного визита в августе.
- К тому же Германия готова арестовать Владимира Путина, если он окажется на ее территории. В России уже отреагировали на это заявление – оккупанты пригрозили "пойти на Берлин".