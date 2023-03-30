Путин вскоре может приехать в Турцию: задержат ли его там

Диктатор и военный преступник Владимир Путин может приехать в Турцию 27 апреля. Он примет участие в открытии атомной электростанции "Аккую", построенную по российскому проекту.

Однако Путина из-за ордера на арест не задержат в Турции. О возможном визите диктатора сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

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Путин вскоре может приехать в Турцию

По словам Эрдогана, в Турции будет открыта первая из четырех запланированных АЭС 27 апреля. Затем торжественно откроют еще три.

На них мы будем накапливать большое количество энергии. Я надеюсь, мы сможем это сделать в следующие пять лет,

– сказал турецкий президент.

Эрдоган отметил, что на открытие АЭС может приехать Путин. В то же время российский диктатор может присоединиться к мероприятию онлайн.

К тому же турецкий лидер подчеркнул, что "западный клуб хочет втянуть Турцию в войну против России". Однако, по его словам, Турция хочет выступить посредником в переговорах между Украиной и страной-террористом.

Задержат ли Путина в Турции

Турция не подписывала Римский устав, поэтому не признает решение Международного уголовного суда. Таким образом, в случае визита Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решения МУС, выдавший ордер на арест российского военного преступника.

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