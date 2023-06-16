Пропагандистский проект, – политолог сказал, решится ли Путин улететь в Турцию

Кремль подтвердил поездку Владимира Путина в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Эрдогана. Но конкретных сроков визита нет. Российский диктатор собирается за границу, несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда.

Но эту поездку организовуют специально. Об этом 24 Каналу заявил политолог Владимир Фесенко.

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"Это отдельный пропагандистский проект. Они хотят нивелировать ордер Международного уголовного суда", – подчеркнул политолог.

Бункерному деду легче всего поехать в Турцию, ведь он боится ехать куда-то дальше. Да и состояние здоровья диктатора уже не то, чтобы ехать куда-то далеко. К тому же Реджеп Эрдоган не признает МКС. Так россияне хотят продемонстрировать, что поездка для Путина небезопасна, но, мол, "ордер не работает".

Путин боится

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента страны-агрессора Владимира Путина. Ордер был выдан и на имя уполномоченного президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в международном преступлении – депортации украинских детей. Теперь за пределами России Путина и Львову-Белову могут арестовать и передать в МКС.

К тому же, россияне хотят собрать официальные сообщения из некоторых стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые публично заявят о том, что они не будут арестовывать Путина на своей территории. Поэтому для страны-агрессора и важно сделать эту пропагандистскую картинку.

В Индии в июле должен пройти саммит Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие планируют провести в онлайн-режиме.

"Именно потому, что Путин не хочет ехать, боится ехать. Саммит БРИКС в Южно-Африканской республике – там тоже сейчас проблема. Обсуждается, что якобы Путин будет, но тоже ситуация такая противоречива. И тоже под большим вопросом, что Путин поедет", – добавил политолог.

Поэтому очевидно, что российский диктатор боится и серьезно воспринимает Международный уголовный суд.

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Россия признает МКС

Однако есть и парадокс. После катастрофы на Каховской ГЭС – военного преступления России – оккупанты чисто из пропагандистских целей обратились к МКС с вопросом о расследовании. Но если страна-агрессор таки обращается в этот суд – значит, его признает.

Думаю, на это тоже нужно делать упор и воспользоваться этим фактом. Это будет означать, что если россияне признают Международный уголовный суд, тогда нужно действовать дальше. Значит, рано или поздно, но суд над Путиным состоится,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Путин боится ехать за пределы России