Путин – единственная соломинка, за которую хватается Лукашенко, – экс-посол Украины в США
Источник:24 канал
После того, как Александр Лукашенко нелегитимно держит свою власть, он стал слабым. Для этого ему нужна помощь Владимира Путина.
Поэтому 9 сентября руководители Беларуси и России объявили о создании Союзного государства. Такое мнение в эфире 24 канала высказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
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"Единая соломинка, за которую хватается Лукашенко – это Путин", – подчеркнул он.
По его словам, политики еще не подписали соответствующий договор. Впрочем они объявили, что интеграция России с Белоруссией будет сделана. Уже говорится о том, что Союзное государство будет оформлено юридически и в конкретных направлениях: оборонном, энергетическом.
Дипломат отметил, вследствие этого простор российских порядков распространится до границ с НАТО, Европейским Союзом. Для Украины это представляет огромный вызов.
Чалый: Украина находится в уязвимом состоянии
Экс-посол в США объяснил, такое решение Путина и Лукашенко будет означать прямое расположение российско-белорусских войск у наших границ. Если посмотреть на карту, Украина находится в очень уязвимом положении:
- с юга – Приднестровье, где есть российский контнгент;
- с севера – Беларусь;
- с востока – война с Россией, которая с горячей фазы не переходит в замороженный конфликт.
Поэтому у нас фактически защищена только западная граница.
Если будет уязвимость на любом направлении, это будет приглашать агрессора к действиям. Поэтому это большие ресурсы, которые нам теперь надо тратить на оборону почти по всему периметру страны,
– отметил Чалый.
Чалый оценил последствия интеграции России с Беларусью для Украины: видео
Лукашенко встретился с Путиным: результаты переговоров
- Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Личные переговоры длились более 3 часов.
- В результате они договорились о создании Союзного государства. Это означает создание совместного парламента, рынка газа и оборонного пространства.
- Путин и Лукашенко также договорились о поддержке предварительно анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции.