Последний раз видели в июне 2022 года: Буданов рассказал о Путине, которого все привыкли воспринимать
Источник:"Радио Свобода"
Кирилл Буданов признался, что умеет отличать двойников Владимира Путина. Существует версия, что у диктатора России их есть как минимум трое.
Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал интервью. Одной из тем были двойники российского тирана.
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Что произошло с "настоящим" Путиным
Глава украинской разведки прокомментировал недавний конфуз с Путиным и часами. Напомним, российский диктатор хотел посмотреть время, но перепутал руки.
Буданов намекнул, что это мог быть двойник. Он не дал прямого ответа на вопрос, но заметил, что "что-то там не то" и согласился с мнением журналистки, что это не мог быть настоящий Путин. Когда у главы ГУР спросили, жив ли вообще президент России, тот сказал, что не знает, что на это ответить.
Того (Путина – 24 Канал), который был, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года,
– сказал он.
Когда журналистка спросила, может ли российский тиран быть неживым или иметь очень плохое состояние здоровья, Буданов в ответ предположил, что президент России не хочет появляться на публике. По его словам, может быть много разных причин.
Другие новости о двойниках Путина
- Напомним в день, когда упал самолет Евгения Пригожина, российский тиран наградил собственного двойника. Более того, он сделал это на публике во время празднования 80-летия победы в Курской битве.
- Олег Жданов не так давно в разговоре с 24 Каналом рассказал о сигнале, который Кремль получил от турецких властей. Как объяснил военный эксперт, Анкара дала Москве понять, что Реджеп Эрдоган не потерпит двойника Путина на будущих встречах.
- Ранее журналист-международник Алексей Бурлаков предположил, что в России заранее знали о подготовке мятежа главарем наемников, однако предупредили об этом не того двойника Путина, а тот забыл передать старшему. Он подчеркнул, что этот узурпатор не мог не прислушиваться к таким предсказаниям и предположениям из-за своей паранойи.