Последний раз видели в июне 2022 года: Буданов рассказал о Путине, которого все привыкли воспринимать

Кирилл Буданов признался, что умеет отличать двойников Владимира Путина. Существует версия, что у диктатора России их есть как минимум трое.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов дал интервью. Одной из тем были двойники российского тирана.

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Что произошло с "настоящим" Путиным

Глава украинской разведки прокомментировал недавний конфуз с Путиным и часами. Напомним, российский диктатор хотел посмотреть время, но перепутал руки.

Буданов намекнул, что это мог быть двойник. Он не дал прямого ответа на вопрос, но заметил, что "что-то там не то" и согласился с мнением журналистки, что это не мог быть настоящий Путин. Когда у главы ГУР спросили, жив ли вообще президент России, тот сказал, что не знает, что на это ответить.

Того (Путина – 24 Канал), который был, которого все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года,

– сказал он.

Когда журналистка спросила, может ли российский тиран быть неживым или иметь очень плохое состояние здоровья, Буданов в ответ предположил, что президент России не хочет появляться на публике. По его словам, может быть много разных причин.

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