"Посмотрите на медведева": почему путина так раздражает алкоголизм его окружения

Российские СМИ сообщают, что в окружении путина серьезные проблемы с алкоголизмом. Это раздражает путина, поскольку его команда начинает избегать его и не выполнять приказов.

Об этом 24 каналу рассказал экономический и политический эксперт Валерий Клочок. Ранее Яковина рассказал о том, как путина унизили на саммите ШОС.

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Окружение путина избегает его

Клочок отметил, что на фоне войны в Украине окружение путина начало злоупотреблять алкоголем, будто бы снимая стресс. Кроме того, оно начинает отказываться от совещаний, находить причины не явиться на встречу. Они просто начинают избегать путина.

Вот это самая большая проблема, которая зависит от другой,

– заметил экономический и политический эксперт.

Окружение путина понесло экономические потери

Он продолжил, что эта проблема – это экономические потери окружения путина на фоне полномасштабного вторжения. У них не хватает денег, а они привыкли жить "на широкую ногу".

"Они не могут снять стресс. Это показатель того, что дела обстоят крайне плохо. И для путина это признак того, что он не может контролировать свое окружение", — подчеркнул Клочок.

Политический и экономический эксперт добавил, что доходит до того, что окружение пренебрегает командами путина, находит причины их не выполнять.

Мнения медведева – мысли нетрезвого человека

Клочок привел пример телеграмм-канала медведева, являющегося заместителем секретаря РНБО россии. Там сообщения, которые трезвый человек не мог создать.

Я иногда читаю телеграммы володина. Там маразм, но он придерживается идеологической кучи, которой живет россия. У медведева же набор слов, не присущих здоровому человеку,

– подчеркнул политический и экономический эксперт.

По его словам, путин вынужден держать его возле себя, поскольку уволить не может. Как и других представителей своей "команды", что означает, что он признал поражение.

"Это для путина сейчас представляет серьезную опасность. Его окружение начинает сыпаться", — подытожил он.

Клочок о том, почему путина так раздражает алкоголизм его окружения: смотрите видео

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