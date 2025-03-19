Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня, – Зеленский об атаке "Шахедов"

Россия массово атаковала Украину "Шахедами" в ночь на 19 марта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, "Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Как Зеленский отреагировал на атаку "Шахедов"

Зеленский сообщил, что в небе над Украиной около 40 "Шахедов".

К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "Шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины,

– говорится в сообщении.

Президент отметил, что именно подобные ночные атаки разрушают украинскую энергетику, инфраструктуру и жизнь украинцев. Он отметил, что нужно и дальше продолжать давить на Россию ради достижения мира.

Сегодня Путин фактически отверг предложение полного прекращения огня. Было бы правильно, чтобы мир в ответ отверг любые попытки Путина затянуть войну,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что только прекращение Россией ударов по гражданской инфраструктуре Украины станет реальным свидетельство желания завершить войну и приблизить мир.