Путин – фантазер и отморозок, а Украина нуждается в реальных гарантиях: главные заявления Зеленского
Украина продолжает работать над тем, чтобы достичь мира. Президент Владимир Зеленский в Брюсселе 19 декабря провел пресс-конференцию, на которой очертил общую ситуацию в Украине и ее потребности для победы.
Что сказал глава государства, читайте в материале 24 Канала.
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Все войска армии Путина сейчас находятся на территории Украины. Более 600 тысяч. Они потеряли большое количество, более примерно 100 тысяч (человек – 24 Канал). Но он имеет поражение, он сейчас теряет силы. И даже привлекает северокорейских солдат. Даже не знаю, в какой степени он будет привлекать других. А это является слабостью Путина. Он мощный только своей риторикой и тем, что имеет свое ядерное оружие,
– Зеленский.
Президент отметил, что идея Макрона о миротворческом контингенте "не должна быть искусственной".
"Мы должны знать сколько контингента будет в Украине и чем он будет заниматься", - добавил Зеленский.
Это может быть частью гарантий безопасности.
Важнейшая гарантия безопасности – вступление в НАТО,
– сказал Зеленский.
Пока Украина не в НАТО, вопрос миротворческого контингента может рассматриваться. Важна конкретика, что они будут делать.
Зеленский прокомментировал возможность прекращения огня
Президент Владимир Зеленский заявил, что прекратить огонь в Украине невозможно, пока Украина не будет иметь гарантии безопасности и сильную позицию.
Безусловно, Украина хочет окончания войны, безусловно мы хотим мира, устойчивого мира, и безусловно, Россия этого не хочет, и это постоянно демонстрирует,
– отметил Зеленский.
Зеленский прокомментировал снижение возраста мобилизации
Ранее стало известно о давлении партнеров по уничтожению мобилизационного возраста. Однако президент Украины в очередной раз повторил, что нет разницы, сколько лет человеку, который не имеет оружия. Именно поэтому важно обратить внимание на комплектацию и оснащение бригад, а не на мобилизационный возраст.
Партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного, а мы обращаем внимание, что у нас голые бригады есть. Я не хочу это повторять, у нас достаточно разных бригад, есть сильные бригады, а есть бригады, которые не укомплектованы,
– объяснил Зеленский.
Зеленский сказал, что есть договоренности относительно этого, однако не все условия выполнены со стороны партнеров. Кроме этого, он объяснил, что есть договоренности по тренировке более десятка бригад за рубежом, однако сейчас тренировали так только две бригады.
Дефицита людей нет, однако есть недостаточное количество оружия.
Зеленский заявил, что Украине нужна ПВО для защиты подстанций
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты подстанций, но речь не идет о системах Patriot.
По его словам, сейчас Россия бьет по распределительным подстанциям атомной генерации, которых более 20 в Украине. Именно поэтому Украине нужно 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть.
Поэтому это срочный вопрос. Есть продвижение в этом направлении, уже подтверждено несколько систем, мы будем их получать,
– подытожил Зеленский.
Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность участия Европы в мирных переговорах с Россией, подчеркивая необходимость единства и силы Европы в этом процессе.
Он призвал к усилению санкций против России, поддержке европейских гарантий безопасности для Украины, и подчеркнул значение инвестиций в производство оружия для укрепления оборонного потенциала.
Глава государства также выразил благодарность за начало переговоров о членстве Украины в ЕС и призвал к более активному использованию замороженных российских активов для поддержки мирных усилий.
Зеленский отреагировал на предложение Путина о "технологическом эксперименте"
Зеленский назвал предложение Путина нанести удар "Орешником" по Киеву ради "технологического эксперимента" неадекватным.
Ранее диктатор предложил такой эксперимент, чтобы Запад пытался сбить эту новую российскую ракету.
Вы считаете, что это адекватный человек? Просто отморозок,
– сказал Зеленский.
Его отношения с Путиным слишком теплые, – Зеленский прокомментировал "мирные инициативы" Орбана
Зеленский выразил сомнения относительно "мирных инициатив" Орбана, считая их несерьезными из-за его теплых отношений с Путиным.
Президент Украины отметил важность сохранения Украины и Европы, отметив, что Украина не может жить с "замороженным конфликтом" и нуждается в гарантиях безопасности.
Зеленский прокомментировал инициативы Европы по миру в Украине
Президент Зеленский прокомментировал инициативы других стран по достижению мира в Украине. Он отметил,, чтобы они "не подталкивали нас к пропасти".
Он отметил, что Украина будет работать над тем, чтобы остановить войну. В этом важно, чтобы Европа была объединена в своих намерениях. И одновременно, чтобы некоторые страны, имея контакты с Россией, не распространяли прокремлевские нарративы.
Важно, чтобы был голос Европы, объединен с голосом США. Мы ждем инаугурации нового президента Штатов Дональда Трампа, и после этого мы хотим, чтобы у нас был серьезный план, как остановить Путина,
– сказал президент.
Зеленский считает, что и будущий президент США, и ЕС способны это сделать.